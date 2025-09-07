Romeo Vermant een smeerlapje op het veld? "Ik neem die rol met plezier op mij "

Romeo Vermant mist door blessure de interlandperiode, maar kan zo wel competitie­wedstrijden overslaan. De jonge spits liet zich in een interview met De Zondag uit over verschillende onderwerpen.

Romeo Vermant is momenteel out met een lastige blessure. De interlandperiode komt voor hem gelegen, aangezien hij op die manier minder van de eigen competitie mist met Club Brugge.

De spits kon zich afgelopen seizoen, zeker op het einde, in de kijker spelen bij Club Brugge. Het lijkt vrij onwaarschijnlijk dat hij zoveel wedstrijden als zijn vader zal spelen voor blauw-zwart, maar hij komt toch dichterbij. Sven Vermant zat aan 414 matchen.



Romeo Vermant is nu niet meer "de zoon van", maar zijn achternaam draagt wel wat met zich mee. Last heeft hij daar niet van. "Zelf zit ik daar niet mee in mijn hoofd en het stoort mij totaal niet. Vaak krijg ik de vraag: brengt dat geen druk met zich mee? Natuurlijk word ik altijd een beetje vergeleken met papa. Het is hoe ik ben opgegroeid en ik weet eigenlijk van niks anders, maar ik heb er totaal geen last van", zegt Vermant bij De Zondag.

Romeo Vermant neemt de rol van smeerlapje graag op zich

Hij wordt ondertussen ook als een smeerlapje gezien op het veld. "Ze kunnen me portretteren zoals ze willen, dat maakt me eigenlijk weinig uit. Wat op het veld gebeurt, blijft op het veld. Ik ben niet dezelfde persoon op het veld als naast het veld. Gelukkig maar. Ik beschouw het als een compliment dat ik een ambetant ventje ben. Je hoeft geen elf ideale schoonzonen op het veld te hebben, want dan lukt het als team niet. Ik neem die rol met plezier op me."

Reacties op sociale media leest hij dan ook niet zoveel meer. "Vroeger, toen ik jonger was, deed ik dat iets meer. Ik heb dat afgeleerd, omdat het je alleen maar schaadt. Iedereen mag zijn mening hebben, maar je moet je daar als voetballer van afsluiten, anders kom je alleen maar in een negatieve spiraal terecht."