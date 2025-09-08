Pas in oktober beslissing over nieuwe voorzitter Anderlecht: Raad van Bestuur wil vetorecht Vandenhaute terugschroeven

Anderlecht bevindt zich weeral in een woelige periode, zowel sportief als bestuurlijk. Vandaag kan er nog een spits worden aangetrokken, maar minstens even belangrijk zijn de gevolgen van de uitzonderlijke raad van bestuur van afgelopen vrijdag.

Daar werd beslist om in de komende vier tot zes weken de bestuursstructuur van de club grondig te herbekijken. De bijeenkomst in Meise, die drie uur duurde, was een van de meest besproken vergaderingen van de voorbije jaren. Opvallend: er viel geen enkele naam van een mogelijke opvolger van de ontslagnemende voorzitter Wouter Vandenhaute. Zelfs Michaël Verschueren werd niet genoemd.

De sfeer was constructief. Voor het eerst in lange tijd was er geen spanning tussen Marc Coucke en Vandenhaute, aangezien die laatste er niet meer bij was. Tomas Van Den Spiegel, die Mauvavie vertegenwoordigt, stelde zich coöperatief op. Concrete beslissingen over het voorzitterschap zijn echter nog niet genomen, weet Het Nieuwsblad.

Nieuwe voorzitter in oktober

Een heikel punt blijft het vetorecht van Mauvavie, het vehikel van Vandenhaute en Geert Duyck dat 26,3 procent van de aandelen bezit. Juristen bekijken momenteel of de clausules die destijds aan het voorzitterschap werden gekoppeld nog geldig zijn nu Vandenhaute zijn mandaat heeft neergelegd. Wordt er geen oplossing gevonden, dan dreigt Anderlecht moeilijk bestuurbaar te worden.

In oktober wil de raad van bestuur duidelijkheid scheppen over de toekomst van de voorzitter: wordt het een interne of externe kandidaat? En krijgt die voorzitter een uitvoerende rol of een eerder ceremoniële functie?

Naast de bestuurlijke kwesties stond ook de sportieve werking centraal. De verantwoordelijken moesten uitleg geven over transfers die wel of nog niet gerealiseerd werden. De clubleiding wilde weten waarom bepaalde dossiers aansleepten en welke plannen er nog zijn.

Aangezien de Belgische transfermarkt vandaag sluit, blijft het mogelijk dat Anderlecht nog een aanvaller aantrekt. Dat zou de selectie extra slagkracht geven, terwijl achter de schermen het bestuur zoekt naar een stabielere en efficiëntere structuur.