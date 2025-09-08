Ruud Vormer wint zijn eerste officiële wedstrijd als coach: "Ik moest deze stap zetten"

Na zijn voetbalschoenen aan de wilgen te hebben gehangen in de zomer van 2024, maakt Ruud Vormer zijn debuut als hoofdtrainer en heeft hij zijn eerste competitiewedstrijd gewonnen met de U17 van Knokke.

Na meer dan 620 professionele wedstrijden te hebben gespeeld, waaronder bijna 300 in de Jupiler Pro League, hing Ruud Vormer in de zomer van 2024 zijn voetbalschoenen aan de wilgen.

De voormalige middenvelder heeft sindsdien zijn eerste trainersdiploma's behaald en maakt dit seizoen zijn debuut als coach van het U17-team van Knokke. Nadat hij al een oefenwedstrijd had gewonnen van Mandel United, behaalde hij afgelopen zondag zijn eerste overwinning in de competitie op het veld van KSK Lovendegem in de U17 interprovinciale categorie.

Eerste officiële overwinning in de carrière van coach Ruud Vormer

De voormalige Gouden Schoen, een iconische figuur bij Club Brugge, zit vandaag in trainingspak op de bank van een gemeentelijk terrein, omringd door de ouders van zijn spelers. "Gedreven en enthousiast is hij zeker, de jongens kijken echt op naar Ruud", aldus de jeugdmanager van Knokke, Christophe van Pottelsberghe de la Potterie, aan Het Nieuwsblad. "Hoewel hij ook naar Club Brugge kon, koos Ruud toch voor ons."

Ook bij afgevaardigde Heidi Tack klinkt hetzelfde geluid. "Hij past zich goed aan en ligt echt goed bij de gasten, die er goed mee omgaan. Ik heb nooit het gevoel dat ze onder de indruk zijn. Dat komt ook omdat Ruud zich, net als Vital overigens, bescheiden en sympathiek opstelt."

Ruud Vormer zelf reageerde na zijn eerste overwinning: "De eerste is binnen. Dit is inderdaad opleiding, maar winnen vind ik toch ook belangrijk. Daar gaat het nu eenmaal om. Ik amuseer mij hier wel en heb mij dit project nog geen seconde beklaagd. Ik voel dat ik deze stap moest zetten."