Terugkeer naar Engeland voor diep gevallen toptalent, die ooit furore maakte in de PL? Drie teams tonen interesse

Dele Alli staat mogelijk voor een terugkeer in het Engelse voetbal. De 29-jarige middenvelder, die na zijn mislukte passage bij Como zonder club zit, zou volgens Britse media in de belangstelling staan van meerdere teams.

Ooit gold Alli bij Tottenham Hotspur als een van de grootste talenten van zijn generatie. Zijn carrière kreeg echter een flinke knik na tegenvallende periodes bij Everton en Besiktas. Bij Como bleef zijn avontuur beperkt tot één invalbeurt en een rode kaart na amper negen minuten.

Daarmee is het voorbije anderhalf jaar nagenoeg volledig verloren gegaan voor de middenvelder. Ondanks zijn status als vrije speler lijkt er toch opnieuw interesse op gang te komen in eigen land.

Clubs uit de Championship en lagere regionen van het Engelse voetbal zouden hem een kans willen geven. Birmingham City, West Bromwich Albion en Wrexham worden genoemd als mogelijke bestemmingen.

De transfersituatie van Alli staat symbool voor een grillige loopbaan. Van publiekslieveling en international evolueerde hij in enkele jaren tijd naar een speler die moet vechten om zijn carrière nieuw leven in te blazen.

Of de middenvelder in Engeland een sportieve heropleving kan forceren, blijft onzeker. Wat vaststaat: voor Alli is dit wellicht een van de laatste kansen om opnieuw betekenisvol te worden in het profvoetbal.

