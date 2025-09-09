Domenico Tedesco heeft nieuwe uitdaging beet: voormalige bondscoach volgt José Mourinho op

Domenico Tedesco heeft nieuwe uitdaging beet: voormalige bondscoach volgt José Mourinho op
Foto: © photonews

Domenico Tedesco is zijn ontslag bij de Belgische bond snel te boven gekomen. Volgens transferexpert Nicolo Schira volgt hij José Mourinho op bij Fenerbahçe, met een contract tot 2027.

Domenico Tedesco heeft de Belgische voetbalbond heel wat hoofdpijn bezorgd. Hij was van februari 2023 tot januari 2025 bondscoach van ons land, maar kon nooit indruk maken.

Hij pakte geregeld uit met enorm vreemde keuzes, boekte geen resultaten en het EK werd een waar fiasco. Maar toch vond Tedesco zich nog altijd de juiste man voor de job.

Tedesco zal... José Mourinho opvolgen

Daar werd anders over gedacht bij de supporters. Na maanden van onvrede werd hij dan uiteindelijk ontslagen. Nu lijkt het erop dat de voormalige bondscoach een nieuwe uitdaging beet heeft.

Zo ziet het ernaar uit dat hij niemand minder dan José Mourinho opvolgt. De Portugese topcoach werd onlangs ontslagen bij Fenerbahçe, waar men denkt dat Tedesco het beter zal doen.

Transferexpert Nicolo Schira schrijft op X dat de deal rond is. Tedesco zou een akkoord hebben met de Turkse topclub om er tot 2027 te tekenen.

