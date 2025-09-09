Lokeren haalt 24-jarige binnen die ooit als toptalent bestempeld werd en naar Chelsea verhuisde
Daishawn Redan speelt dit seizoen in de Challenger Pro League. De 24-jarige aanvaller wordt door KSC Lokeren gehuurd van het Italiaanse Avellino, waar hij nog een contract heeft tot 2028.
Trainer Stijn Vreven, ex-NAC Breda, haalt met Redan opnieuw een Nederlander naar zijn kern. Eerder versterkten ook Tein Troost, Tom Boere en Jeovanni Dianganga de selectie.
Lokeren heeft met Radja Nainggolan bovendien een absolute blikvanger in huis. De dertigvoudig Belgisch international moet de jonge groep mee op sleeptouw nemen.
Redan gold ooit als een groot toptalent. Acht jaar geleden verruilde hij Ajax voor Chelsea, maar tot een doorbraak in de hoofdmacht van de Londense club kwam het nooit.
De aanvaller trok daarna langs tal van clubs in Europa. Hij droeg onder meer het shirt van Hertha BSC, FC Groningen, PEC Zwolle en Venezia.
Vorig seizoen speelde Redan nog in België, bij Beerschot onder Dirk Kuijt. Nu krijgt hij een nieuwe kans bij Lokeren om zijn carrière nieuw leven in te blazen.
