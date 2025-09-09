Na drie speeldagen ligt de eerste trainer al buiten in de Premier League: botsing met eigenaar Rode Duivel

Na drie speeldagen ligt de eerste trainer al buiten in de Premier League: botsing met eigenaar Rode Duivel
Foto: © photonews

Nottingham Forest heeft afscheid genomen van coach Nuno Espírito Santo. Het nieuws komt er verrassend vroeg: na amper drie speeldagen in de Premier League ligt de Portugees al buiten. De club bevestigde het vertrek in een officieel statement.

Nuno nam in december 2023 over van Steve Cooper en loodste Forest toen weg uit de degradatiezone. Vorig seizoen leek de club zelfs lang mee te doen in de top van de Premier League, maar uiteindelijk strandde Nottingham toch nog op de zevende plaats. Die plek leverde wél een Europees ticket op.

Voor het eerst in dertig jaar keert de club zo terug naar Europa. Rode Duivel Matz Sels en zijn ploegmaats zullen dit seizoen aantreden in de Europa League, nadat Crystal Palace werd teruggezet naar de Conference League wegens problemen met multi-club ownership.

Relatie met eigenaar Marinakis

Ondanks die sportieve successen zat het al langer niet snor tussen Nuno en eigenaar Evangelos Marinakis. De Portugees gaf zelf aan dat hun relatie “veranderd was” en dat ze “niet close” meer waren. Het leek een kwestie van tijd voor er ingegrepen zou worden.

Toch komt het vertrek onverwacht, zeker omdat Nuno in juni nog een nieuw driejarig contract tekende. Hij wordt door de club bedankt voor zijn bijdrage aan “een bijzonder succesvol tijdperk”, maar zal de Europese campagne dus niet meemaken.

Na de interlandbreak wacht Forest meteen een stevige opdracht: op 13 september trekken ze naar Arsenal. Het is voorlopig nog onduidelijk wie de honneurs zal waarnemen op de bank in het Emirates Stadium.

