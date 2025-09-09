OFFICIEEL: Matz Sels heeft nieuwe coach bij Nottingham Forest

OFFICIEEL: Matz Sels heeft nieuwe coach bij Nottingham Forest
Foto: © photonews
Als gevolg van spanningen tussen de eigenaar van Nottingham Forest, Evangelos Marinakis, en coach Nuno Espiríto Santo, heeft het Engelse team aangekondigd dat het dinsdagnacht de samenwerking met de Portugese trainer beëindigt. Zijn vervanger is al bekend.

Nuno Espírito Santo was eind 2023 bij de Reds gekomen. De club stond onderaan in de ranglijst (17e) toen hij toekwam. Het volgende seizoen leidde hij het team naar de zevende plaats aan het eind van het seizoen. Ook was er een kwalificatie voor de halve finales van de FA Cup.

Alles liet dus vermoeden dat het avontuur tussen Nottingham Forest en de Portugees nog even zou duren. Maar tot ieders verrassing werd zijn ontslag begin deze week aangekondigd.

Zijn vervanger is Ange Postecoglou. Vrij sinds zijn vertrek bij Tottenham deze zomer, gaat de Australiër alweer een nieuwe uitdaging aan. Vorig seizoen won hij de Europa League met de Spurs.

Matz Sels weet wie zijn nieuwe trainer is

De eigenaar, Evangelos Marinakis, is blij met deze aanstelling: "We halen een coach binnen die regelmatig en bewezen succes heeft behaald op het gebied van trofeeën. Zijn ervaring op het hoogste niveau, gecombineerd met zijn wil om iets speciaals op te bouwen met ons bij Forest, maakt hem een ideale persoonlijkheid om ons te helpen op onze weg en consequent al onze ambities te bereiken."

"Na de promotie naar de Premier League te hebben behaald en seizoen na seizoen te hebben gebouwd om een plek in Europese competities veilig te stellen, moeten we nu de volgende stap zetten om te kunnen concurreren met de besten en te strijden om titels. Ange heeft de vaardigheden en ervaring om dit te bereiken, en we zijn verheugd dat hij zich bij ons aansluit bij dit ambitieuze project", besluit hij.

België
Matz Sels
Angelos Postecoglou

WK Kwalificatie (Europa)

 Speeldag 6
Georgië Georgië 3-0 Bulgarije Bulgarije
Noord-Macedonië Noord-Macedonië 5-0 Liechtenstein Liechtenstein
Litouwen Litouwen 2-3 Nederland Nederland
België België 6-0 Kazachstan Kazachstan
Luxemburg Luxemburg 0-1 Slovakije Slovakije
Turkije Turkije 0-6 Spanje Spanje
Polen Polen 3-1 Finland Finland
Duitsland Duitsland 3-1 Noord-Ierland Noord-Ierland
Israël Israël 4-5 Italië Italië
Kroatië Kroatië 4-0 Montenegro Montenegro
Kosovo Kosovo 2-0 Zweden Zweden
Zwitserland Zwitserland 3-0 Slovenië Slovenië
Gibraltar Gibraltar 0-1 Faroër Eilanden Faroër Eilanden
Wit-Rusland Wit-Rusland 0-2 Schotland Schotland
Griekenland Griekenland 0-3 Denemarken Denemarken
Armenië Armenië 18:00 Ierland Ierland
Azerbeidzjan Azerbeidzjan 18:00 Oekraïne Oekraïne
Noorwegen Noorwegen 20:45 Moldavië Moldavië
Frankrijk Frankrijk 20:45 IJsland IJsland
Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina 20:45 Oostenrijk Oostenrijk
Cyprus Cyprus 20:45 Roemenië Roemenië
Hongarije Hongarije 20:45 Portugal Portugal
Servië Servië 20:45 Engeland Engeland
Albanië Albanië 20:45 Letland Letland

