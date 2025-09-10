Belgische topmakelaar haalt keihard uit naar clubs: "Dat is geen onderhandeling, dat is chantage"

Belgische topmakelaar haalt keihard uit naar clubs: "Dat is geen onderhandeling, dat is chantage"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De Belgische transferperiode sloot eergisterenavond. Het einde van een bijzonder drukke periode voor de makelaars. Een van hen aarzelt niet om de hypocrisie van de sector aan te klagen.

Spelersmakelaar Stijn Francis, die onder meer de belangen van Loïs Openda, Nathan Ngoy, Jarne Steuckers en Colin Coosemans behartigt, heeft in een open brief op zijn LinkedIn-account bijzonder scherpe kritiek geuit op de manier waarop clubs omgaan met spelers. Volgens hem is de machtsbalans in het moderne voetbal volledig zoek en worden jonge, kwetsbare spelers te vaak slachtoffer van dwang en intimidatie.

Pestpraktijken

“In het voetbal domineren dwangtactieken”, schrijft Francis. “Sportdirecteuren weten dat spelers minder gewicht in de schaal leggen dan werknemers in een ander beroep. Agressie loont vaak en wordt daardoor aangemoedigd, soms zelfs verwacht. Pesten is een belangrijke prestatie-indicator geworden in het moderne voetbal. Het gevolg? Respectvolle en loyale spelers verliezen terrein, terwijl de hardere profielen de bovenhand nemen.”

Lees ook... Waarom het een recordzomer werd voor de JPL-clubs: vier clubs trekken de kar (en daar is Anderlecht niet bij)

Hij hekelt daarbij de hypocrisie van clubs die spelers beschuldigen van gebrek aan professionaliteit, terwijl ze zelf soortgelijke methodes gebruiken. “Wanneer een speler niet meer traint om een transfer af te dwingen, wordt dat meteen veroordeeld. Maar in onderhandelingen rond contractverlengingen gebruiken clubs systematisch dezelfde dwang: ‘Als je nu niet tekent, speel je geen minuut meer en kun je een transfer vergeten.’ Dat is geen onderhandeling, dat is pure chantage.”

Machtsmisbruik

Francis haalt Club Brugge als voorbeeld aan. “Ardon Jashari forceerde zijn transfer naar AC Milan door druk uit te oefenen: hij miste teamactiviteiten en stopte met groepstrainingen. Daarop werd hij publiekelijk veroordeeld. Maar tegelijk werd Dedryck Boyata maandenlang geïsoleerd van het eerste elftal. Hij moest zich omkleden in een aparte kleedkamer, enkel om de club financieel te bevoordelen. Boyata bleef professioneel, kreeg lof van ploegmaats en trainers, maar werd toch systematisch buitenspel gezet. De norm van fatsoen is dus selectief.”

Volgens de makelaar ligt de kern van het probleem in de ongelijkheid tussen club en speler bij een mogelijke breuk. “Een club weet exact wat de financiële kost is als ze een speler wil laten gaan: ontslag plus het resterende salaris. Voor een speler is de prijs van een vertrek totaal onvoorspelbaar en volledig afhankelijk van de grillen van de club. Transferwaarde varieert naargelang vorm, blessurerisico, financiële situatie en zelfs de stemming van bestuurders.”

Daarom pleit Francis voor meer transparantie, bijvoorbeeld via objectieve ontsnappingsclausules. “Zolang bedragen en belangen zo hoog blijven, zal de spanning enkel toenemen. Het huidige systeem zorgt voor machtsmisbruik en escalerende conflicten. Alleen een eerlijker en transparanter kader kan die vicieuze cirkel doorbreken”, besluit hij.

10 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Antwerp

Meer nieuws

Zomerakkoord regering heeft effect op voetbalclubs dat ze niet zagen aankomen: RSZ-bijdragen ineens weer teruggeschroefd

Zomerakkoord regering heeft effect op voetbalclubs dat ze niet zagen aankomen: RSZ-bijdragen ineens weer teruggeschroefd

08:00
4
Dit kan je niet verzinnen: in Nederland moet club speler ontslaan omdat... hij in het geheim meetrainde bij andere ploeg

Dit kan je niet verzinnen: in Nederland moet club speler ontslaan omdat... hij in het geheim meetrainde bij andere ploeg

09:30
Wauw! Al-Ittihad heeft wel héél veel geld over voor Jan-Carlo Simic, veel meer dan 12 miljoen

Wauw! Al-Ittihad heeft wel héél veel geld over voor Jan-Carlo Simic, veel meer dan 12 miljoen

07:40
7
Anderlecht stuurt nog een ervaren speler naar de B-kern: grote groep is onwerkbaar

Anderlecht stuurt nog een ervaren speler naar de B-kern: grote groep is onwerkbaar

07:20
10
Waarom het een recordzomer werd voor de JPL-clubs: vier clubs trekken de kar (en daar is Anderlecht niet bij)

Waarom het een recordzomer werd voor de JPL-clubs: vier clubs trekken de kar (en daar is Anderlecht niet bij)

09/09
Zinedine Zidane keert terug als trainer en "iedereen weet waar"

Zinedine Zidane keert terug als trainer en "iedereen weet waar"

09:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 10/09: Bolat

Transfernieuws en Transfergeruchten 10/09: Bolat

07:00
Youri Mulder met heel straffe uitspraak: "Ronaldo gaat nog twee WK's spelen"

Youri Mulder met heel straffe uitspraak: "Ronaldo gaat nog twee WK's spelen"

08:20
Westerlo heeft oplossing gevonden voor Bolat: doelman tekent contract voor één seizoen

Westerlo heeft oplossing gevonden voor Bolat: doelman tekent contract voor één seizoen

07:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 09/09: Lukanic - Simic - Benfriha - Slegers - Singhateh - Sels - Postecoglou

Transfernieuws en Transfergeruchten 09/09: Lukanic - Simic - Benfriha - Slegers - Singhateh - Sels - Postecoglou

21:20
Noorwegen walst over Moldavië in 11-1 zege: Erling Haaland scoort vijf keer

Noorwegen walst over Moldavië in 11-1 zege: Erling Haaland scoort vijf keer

06:30
'KVC Westerlo heeft eerste wintertransfer nu al op het oog met Deense alleskunner'

'KVC Westerlo heeft eerste wintertransfer nu al op het oog met Deense alleskunner'

23:40
KRC Genk komt met verrassend nieuws over Luca Oyen

KRC Genk komt met verrassend nieuws over Luca Oyen

19:00
4
'Racing Genk laat jonge middenvelder zijn contract ontbinden'

'Racing Genk laat jonge middenvelder zijn contract ontbinden'

21:20
Dan toch nog een onmiddellijk vertrek bij Anderlecht? Paars-wit kan plots meer dan 10 miljoen euro opstrijken

Dan toch nog een onmiddellijk vertrek bij Anderlecht? Paars-wit kan plots meer dan 10 miljoen euro opstrijken

20:52
5
Hoe Club Brugge het record van Jashari nog zal verbeteren: achter stugge houding zit een berekende strategie

Hoe Club Brugge het record van Jashari nog zal verbeteren: achter stugge houding zit een berekende strategie

18:40
6
Technisch Directeur OH Leuven is streng: "Dat argument slaat nergens op"

Technisch Directeur OH Leuven is streng: "Dat argument slaat nergens op"

22:45
4
Erik Lambrechts getuige van spektakel: Belgische ref ziet Ronaldo en co ontsnappen

Erik Lambrechts getuige van spektakel: Belgische ref ziet Ronaldo en co ontsnappen

23:00
Foket, Ashimeru, Flips, Rits... Anderlecht krijgt ze om deze redenen aan de straatstenen niet kwijt

Foket, Ashimeru, Flips, Rits... Anderlecht krijgt ze om deze redenen aan de straatstenen niet kwijt

20:40
7
Rob Schoofs is eerlijk: "Dat is het enige wat ik jammer vind aan mijn periode in Mechelen"

Rob Schoofs is eerlijk: "Dat is het enige wat ik jammer vind aan mijn periode in Mechelen"

19:40
Roméo Lavia ziet eindelijk het licht aan het eind van de tunnel

Roméo Lavia ziet eindelijk het licht aan het eind van de tunnel

22:30
4
Real Madrid verrast met opvallende beslissing rond de Ballon d'Or

Real Madrid verrast met opvallende beslissing rond de Ballon d'Or

22:00
6
Peter Vandenbempt ziet grote verandering: "Wat een verschil toch met die mokkende De Bruyne een jaar geleden"

Peter Vandenbempt ziet grote verandering: "Wat een verschil toch met die mokkende De Bruyne een jaar geleden"

21:40
📷Standard krijgt goed nieuws uit de ziekenboeg

📷Standard krijgt goed nieuws uit de ziekenboeg

17:00
België - Liechtenstein straks op Sclessin? Burgemeester van Luik komt met duidelijke boodschap

België - Liechtenstein straks op Sclessin? Burgemeester van Luik komt met duidelijke boodschap

20:02
5
OFFICIEEL: Andi Zeqiri heeft nieuw opvallend avontuur beet

OFFICIEEL: Andi Zeqiri heeft nieuw opvallend avontuur beet

15:00
OH Leuven laat voormalig Standard-talent naar CPL vertrekken

OH Leuven laat voormalig Standard-talent naar CPL vertrekken

19:20
Anderlecht keek ook naar ex-aanvaller van... Club Brugge, die ze zelfs nog altijd zouden kunnen binnenhalen

Anderlecht keek ook naar ex-aanvaller van... Club Brugge, die ze zelfs nog altijd zouden kunnen binnenhalen

11:20
11
Hein Vanhaezebrouck blijft zich vragen stellen bij de Rode Duivels

Hein Vanhaezebrouck blijft zich vragen stellen bij de Rode Duivels

20:20
4
Dan toch maar die contractverlenging? Hoe Mario Stroeykens het probleem van Anderlecht kan oplossen

Dan toch maar die contractverlenging? Hoe Mario Stroeykens het probleem van Anderlecht kan oplossen

14:40
19
Internationaal bedrijf vindt na failliet Deinze opnieuw het 'voetbalgeluk' bij buur Zulte Waregem

Internationaal bedrijf vindt na failliet Deinze opnieuw het 'voetbalgeluk' bij buur Zulte Waregem

18:10
Nu zijn er al 18 bekend: een nieuw land kwalificeert zich voor het WK 2026

Nu zijn er al 18 bekend: een nieuw land kwalificeert zich voor het WK 2026

18:20
OFFICIEEL: Patro Eisden kaapt middenvelder weg bij JPL-club

OFFICIEEL: Patro Eisden kaapt middenvelder weg bij JPL-club

18:00
1
"Sterk, doelgericht en met een bewezen track record": OH Leuven klopt zich op de borst

"Sterk, doelgericht en met een bewezen track record": OH Leuven klopt zich op de borst

17:10
OFFICIEEL: Domenico Tedesco heeft nieuwe uitdaging helemaal beet

OFFICIEEL: Domenico Tedesco heeft nieuwe uitdaging helemaal beet

17:41
4
OFFICIEEL: SK Beveren heeft vervanger beet voor Mathis Servais

OFFICIEEL: SK Beveren heeft vervanger beet voor Mathis Servais

17:20

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 7
Standard Standard 12/09 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 13/09 OH Leuven OH Leuven
FCV Dender EH FCV Dender EH 13/09 Union SG Union SG
La Louvière La Louvière 13/09 Club Brugge Club Brugge
Antwerp Antwerp 14/09 KAA Gent KAA Gent
Cercle Brugge Cercle Brugge 14/09 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 14/09 KRC Genk KRC Genk
STVV STVV 14/09 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

FCBalto FCBalto over Wauw! Al-Ittihad heeft wel héél veel geld over voor Jan-Carlo Simic, veel meer dan 12 miljoen Joe Joe over Anderlecht stuurt nog een ervaren speler naar de B-kern: grote groep is onwerkbaar mantoch mantoch over Zomerakkoord regering heeft effect op voetbalclubs dat ze niet zagen aankomen: RSZ-bijdragen ineens weer teruggeschroefd mantoch mantoch over Belgische topmakelaar haalt keihard uit naar clubs: "Dat is geen onderhandeling, dat is chantage" Arthur Shelby Arthur Shelby over Technisch Directeur OH Leuven is streng: "Dat argument slaat nergens op" Arthur Shelby Arthur Shelby over Redouane Halhal is nog altijd van KV Mechelen en niet van het Italiaanse Pisa: wat maakt hem nu al zo goed? RememberLierse RememberLierse over "Een hate game!" - Loting Croky Cup doet gemoederen al hoog oplaaien in Mechelen en Lier Obiku Obiku over Real Madrid verrast met opvallende beslissing rond de Ballon d'Or André Coenen André Coenen over België - Liechtenstein straks op Sclessin? Burgemeester van Luik komt met duidelijke boodschap ColinMcrae4everOnTheLimit ColinMcrae4everOnTheLimit over Roméo Lavia ziet eindelijk het licht aan het eind van de tunnel Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved