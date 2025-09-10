Fenerbahçe-voorzitter vertelt waarom Mourinho werd ontslagen en... het is niét de reden die iedereen had verwacht

José Mourinho is niet langer de coach van Fenerbahçe SK. Ali Koç spreekt voor het eerst uit waarom de Turkse topclub heeft gebroken met de Portugese coach.

José Mourinho kwam in juli vorig jaar aan het roer van Fenerbahçe SK. Een tweetal weken geleden besliste Fener om niet door te gaan met The Special One. De Portugees werd inmiddels vervangen door... Domenico Tedesco.

Algemeen werd aangenomen dat Mourinho het gelag heeft betaald voor het feit dat Fenerbaçe zich niet kon plaatsen voor de groepsfase van de Champions League. SL Benfica bleek in de laatste voorronde te sterk voor de Turkse topclub.

Niet de uitschakeling in de Champions League op zich, maar de manier waarop het is gebeurd heeft mijn beslissing bepaald

Volgens Ali Koç was die uitschakeling niét de reden voor het ontslag van de Portugees. "Niet de uitschakeling op zich, maar de manier waarop het is gebeurd heeft mijn beslissing bepaald."

"We wisten op voorhand dat Mourinho voorstander is van een defensieve speelstijl", gaat de voorzitter van Fenerbahçe verder bij Hürriyet. "Na vorig seizoen zat ik rond de tafel met José en hebben we besproken dat we het op een andere manier zouden aanpakken."

Wel afspraken, géén verandering

"Ik had het gevoel dat er helemaal niets veranderd was", besluit Koç. "Dit soort voetbal werkt elders misschien, maar de Turkse fans willen zien hoe we de tegenstander overklassen. Ik wil mijn ploeg niet zien worstelen om een doelpunt te scoren."

