OFFICIEEL: Domenico Tedesco heeft nieuwe uitdaging helemaal beet

Fenerbahçe heeft een opvolger gevonden voor José Mourinho: Domenico Tedesco tekent voor twee seizoenen. De ex-bondscoach van de Rode Duivels krijgt Gökhan Gönül als assistent.

Er circuleerden al heel wat namen als mogelijke opvolger van José Mourinho bij Fenerbahçe, maar nu is eindelijk bekend wie het is geworden. Domenico Tedesco is de nieuwe hoofdcoach van de Turkse club.

Dat maakte de club zelf bekend via zijn sociale media. "De coach, met wie een overeenkomst is bereikt voor twee seizoenen, wordt bijgestaan ​​door Gökhan Gönül, een van onze oud-aanvoerders die jarenlang ons gestreepte shirt droeg", klinkt het bij de ploeg.



Tedesco volgt Mourinho op bij Fenerbahçe

Fenerbahçe besloot onlangs om José Mourinho te ontslaan. De druppel was het feit dat de club naast een ticket voor de Champions League greep door in de play-offs te verliezen van Benfica.

Maar het ging verder dan dat. Volgens voorzitter Ali Koç was ook de manier waarop er gespeeld werd een probleem. Hij verwacht nu dat Tedesco het beter zal doen dan Mourinho.

Bij de Rode Duivels liet hij in ieder geval geen goede indruk na. Van de recente bondscoaches had hij de publieke opinie het meeste tegen zich. Het EK afgelopen zomer verliep enorm slecht en velen wijzen daarvoor richting Tedesco.