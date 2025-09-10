Standard, Club Brugge en KV Mechelen... Allemaal vingen ze bot bij trainer die zijn woord al had gegeven

Igor De Camargo is dit seizoen aan de slag gegaan als coach van Francs Borains. De ex-Rode Duivel had nochtans keuze genoeg, want tijdens de zomermaanden kwamen verschillende clubs aankloppen. Toch bleef hij bij zijn woord en koos hij voor het project in Henegouwen.

Al in 2023, vlak na het beëindigen van zijn spelerscarrière, had De Camargo aanbiedingen op zak. “Genk had me toen gecontacteerd om hun U23 over te nemen, maar ik had echt nood aan een sabbatperiode”, vertelt hij bij Sudinfo. “Ik moest even afstand nemen en een paar maanden tijd nemen voor mezelf.”

Ook Standard toonde interesse. Via Pierre François kwam er een contact om SL16 FC te leiden. “Dat gesprek was er inderdaad, maar tegen dan was ik al ver gevorderd met Francs Borains. En wanneer ik mijn woord geef, draai ik niet meer terug.”

Club Brugge en KV Mechelen

Niet alleen Belgische clubs kwamen aankloppen. De Camargo kreeg ook aanbiedingen uit het buitenland, maar daar voelde hij zich nog niet klaar voor. “Ik wil stap voor stap groeien, in een omgeving met mensen die mijn waarden kennen. Hier in België heb ik een reputatie en vertrouwen opgebouwd, dat is de ideale basis om mijn trainerscarrière te starten.”

Opvallend: zelfs toen zijn keuze voor Francs Borains al gemaakt was, kwamen er nog nieuwe voorstellen binnen. “KV Mechelen en Club Brugge waren er ook bij, voor hun tweede teams. Maar ik heb meteen gezegd: ‘Sorry, het gaat niet meer. Ik ben al toegezegd bij Francs Borains.’”

Met die duidelijkheid wil De Camargo nu helemaal vooruitkijken. Bij Francs Borains krijgt hij de kans om zijn eerste stappen als hoofdcoach te zetten, met de bedoeling zichzelf stap voor stap te bewijzen in het Belgische trainerslandschap.