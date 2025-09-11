🎥 Dit moet u zien: Anderlecht-aanwinst heeft uitzonderlijk talent op het veld

Anderlecht heeft gisteren de komst van Akomolede Babatunde officieel bevestigd. Op slechts 18-jarige leeftijd maakt de jongen al naam... met zijn inworpen.

De laatste jaren hebben stilstaande fases een aanzienlijke rol gespeeld in het voetbal. Sommige clubs hebben zelfs een coach toegevoegd aan hun staf voor inworpen. Anderlecht kan nu trots zijn op het feit dat ze een specialist hebben op dit gebied.

De Mauves hebben geen specifieke coach verwelkomd op dit gebied, maar wel een speler die gespecialiseerd is in het nemen van inworpen. Akomolede Babatunde zal voor spectaculaire momenten kunnen zorgen.

Een constante dreiging

Ondanks dat hij pas meerderjarig is, heeft de jongen al een sterke reputatie opgebouwd bij zijn Nigeriaanse club Broad City. Babatunde speelt meestal als linksback. Alleen zijn de meeste assists die hij geeft geen voorzetten, maar wel (zeer) lange inworpen.

Acompanhando clubes africanos, conheci Akomolede Babatunde, do Sporting Lagos. É inacreditável a força desse menino na lateral.pic.twitter.com/rEOpfGwsPq https://t.co/Cl58YQTE1F — Rafael (@RafaeIFA) September 8, 2025

De Nigeriaan lijkt te zijn geboren met katapulten in plaats van armen. Zijn ballen eindigen altijd aan de rand van het strafschopgebied, soms zelfs bij de tweede paal.

Babatunde heeft zelfs al drie assists gegeven in één wedstrijd met vergelijkbare fases. Genoeg om de eerste vergelijkingen met Rory Delap, een legende in dit genre in de Premier League, te laten opduiken. De tegenstanders van de RSCA Futures zijn gewaarschuwd.