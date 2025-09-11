Club Brugge mist belangrijke spelers dit weekend: deze namen zijn er niet bij tegen RAAL

Club Brugge mist belangrijke spelers dit weekend: deze namen zijn er niet bij tegen RAAL
Foto: © photonews
Club Brugge hervat zaterdag de competitie tegen La Louvière, maar mist enkele sterkhouders. Vermant en Seys ontbreken zeker, terwijl coach Hayen zijn rotatiesysteem aanhoudt.

Zaterdag trekt Club Brugge naar La Louvière om de competitie te hervatten. De Bruggelingen zullen het wel zonder een paar belangrijke spelers moeten doen.

Zo zal Romeo Vermant er nog steeds niet bij zijn. Hij liep een spierblessure op in de wedstrijd tegen Rangers. Eerst werd verwacht dat hij na de interlandbreak zou kunnen terugkeren, maar de match komt toch te vroeg voor hem. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

Verder zal ook Joaquin Seys niet meespelen. Hij werd opgeroepen voor de Rode Duivels terwijl velen ook dachten dat hij zijn debuut zou maken, maar een kwetsuur zorgde opnieuw voor een teleurstelling.

Blauw-zwart wil met hem geen risico's nemen en dus zal hij ook niet in actie komen. Net als Simon Mignolet trouwens, aangezien Nicky Hayen het gebruik van zijn rotatiesysteem in doel verderzet.

De wedstrijd tegen La Louvière is het begin van een enorm drukke maand bij Club. De Bruggelingen spelen maar liefst zes wedstrijden in september.

