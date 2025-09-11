Nicky Hayen heeft grote knoop doorgehakt bij Club Brugge

Club Brugge blijft werken met een beurtrol tussen Simon Mignolet en Nordin Jackers. Ondanks kritiek blijft coach Nicky Hayen vertrouwen houden in zijn opvallende keeperssysteem.

Club Brugge heeft met Simon Mignolet en Nordin Jackers twee goede doelmannen. Zo goed zelfs, dat coach Nicky Hayen liever met twee eerste doelmannen werkt.

Voor de interlandperiode werd dit al gedaan: Mignolet nam Champions League-matchen voor zijn rekening terwijl Jackers in de eigen competitie actief was. Tijdens de interlandperiode gingen ze evalueren.

Nog steeds een beurtrol in doel bij Club Brugge

Dat is ondertussen gebeurd. Het Laatste Nieuws schrijft donderdag namelijk dat blauw-zwart heeft besloten om op dezelfde manier verder te werken, al zal Mignolet nu ook wellicht de match tegen Westerlo keepen.

Er kwam al heel veel kritiek op dit systeem terwijl de discussie opnieuw werd gevoed nadat Jackers blunderde tegen KAA Gent. Toch behoudt Hayen al het vertrouwen.

Het ongeziene wedstrijdprogramma van de Bruggelingen heeft wel heel wat te maken met de beslissing. Club speelt maar liefst zes wedstrijden in september, terwijl de maand al voor een derde voorbij is.