David Hubert zit in lastige situatie na zomermercato: OHL-coach zal spelers moeten teleurstellen

OH Leuven versterkte zich deze zomer stevig, maar coach David Hubert zit nu met een brede kern. Negen nieuwkomers zorgen voor concurrentie, iets waar de trainer creatief mee om moet gaan.

OH Leuven haalde deze zomer een aantal nieuwe spelers binnen, een pak meer dan er verkocht werden. Coach David Hubert kan dus zeker niet klagen over een te smalle kern.

De trainer heeft goede hoop op zijn versterkte kern. "Het doel moet altijd zijn om ons te versterken. Elke transferperiode opnieuw, dat moet de rol van een club zijn. En dat hebben we in mijn ogen gedaan. Ik heb liever kwaliteit dan kwantiteit, en daar hebben we op gehamerd", zegt Hubert bij Het Laatste Nieuws.

Hubert zit met te veel spelers bij OH Leuven

Maar er is dus wel een probleem, aangezien er negen spelers bij kwamen, meer dan er vertrokken. De kern lijkt wat te breed te zijn, en daar moet Hubert nu mee omgaan. "Dit is geen ideaal scenario, maar we moeten dat er wel van maken. Ik mag er nog altijd maar 11 opstellen, en 5 laten invallen."

"Er mag teleurstelling zijn, maar de manier waarop ze - en wij intern - daarmee omgaan is voor mij het belangrijkste. Eén van de belangrijkste zaken is de standaard die we op training hebben gezet. Die moeten we altijd behouden. Als die zakt, moeten we een oplossing vinden. Want dat laat ik niet toe. Als we dat kunnen gebruiken om de jongens naar een hoger niveau te tillen, is dat de juiste manier", gaat hij verder.

"Ik kan het mezelf bij wijze van spreken ook heel makkelijk maken en tegen een paar jongens zeggen dat ik ze niet meer hoef te zien. Dat ze dan in het ‘Hol van Pluto’ moeten gaan trainen op onmogelijke uren. Maar zo zie ik het niet. Dit is de groep waarmee we het gaan doen. Zolang het op de juiste manier wordt ingevuld, zoals ik eerder zei", besluit de OHL-coach.

