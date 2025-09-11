Domper voor Union: Landskampioen mist belangrijke pion voor eerste wedstrijden in de Champions League

Domper voor Union: Landskampioen mist belangrijke pion voor eerste wedstrijden in de Champions League
Foto: © photonews
Binnen minder dan een week zal landskampioen Union voor het eerst de hymne van de Champions League horen weerklinken en dat op bezoek bij PSV. Wie er niet bij zal zijn, is spits Raul Florucz.

Enkele jaren geleden durfde Union er niet van te dromen. Na enkele jaren in de Europa League en de Conference League, is het nu eindelijk zover: De Brusselaars mogen het tegen de grootste teams van Europa opnemen in de Champions League.

Wie er wel niet bij zal zijn tijdens de eerste twee opdrachten van de landskampioen, is Raul Florucz. De Oostenrijkse aanvaller is namelijk geschorst. Hierdoor mist hij de wedstrijden tegen PSV en het Engelse Newcastle United.

Uitsluiting bij vorige werkgever

Zoals te lezen valt bij La Dernière Heure, is deze schorsing het gevolg van een rode kaart in het shirt van Olimpija Ljubljana. In februari van dit jaar, tijdens een wedstrijd in de tussenronde van de Conference League, liet Florucz zich uitsluiten Raul tegen de Bosnische club Banja Luka.

De nieuwe sensatie van Union had zich toen schuldig gemaakt aan een elleboogstoot in een duel met een tegenstander. Dit leverde hem twee wedstrijden schorsing op, die hij alletwee nog moet uitzitten.

En dus zal Union het de komende partijen zonder hun nieuwe aanvaller moeten doen. Florucz zal er voor het eerst bij zijn in de thuiswedstrijd tegen Inter Milan.

Union SG
Raul Florucz

