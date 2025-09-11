Het einde van een tijdperk? Kevin De Bruyne is niet langer de beste Belg in EA FC

Elk jaar zorgen de beoordelingen van spelers in EA FC voor discussie. Kevin De Bruyne zal waarschijnlijk niet blij zijn om te zien dat hij niet langer de best beoordeelde Belg in het spel is.

De gouden tijd van het FIFA-videospel en zijn toenmalige rivaal PES is waarschijnlijk voorbij, met microtransacties en online modi die langzaam maar zeker een groot deel van de fanbase van het spel hebben weggedreven.

Maar de ratings van wat nu EA FC wordt genoemd, worden nog steeds zorgvuldig bekeken bij de naderende releasedatum van een nieuw spel, en sommige zijn nu beschikbaar. Qua Belgen valt er een symbolische verandering op.

Courtois stoot KDB van de troon

Kevin De Bruyne, lange tijd de best beoordeelde Belgische speler in het spel, heeft zijn kroon overgedragen aan Thibaut Courtois. De spelmaker die naar Napoli is getransfereerd heeft nu slechts een rating van 87 - wat hem nog steeds tot een van de beste spelers op zijn positie maakt. De derde beste Belg is Youri Tielemans (85), gevolgd door Lukaku (84).

Courtois daarentegen krijgt een algemene rating van 89. Dat maakt hem de beste doelman in het spel, aangezien geen enkele andere keeper beoordeeld werd met 90.

De twee beste spelers ter wereld volgens EA FC zijn Kylian Mbappé en Mohamed Salah. Zij kregen allebei een rating van 91.