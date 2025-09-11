"Onze ambitie brandt": dit is het doel van STVV dit seizoen

STVV is de revelatie van het nieuwe seizoen in de Jupiler Pro League. Met 14 op 18 zijn ze - samen met Union SG - gedeeld leider in de competitie. Dit weekend wacht met Westerlo opnieuw een haalbare kaart.

STVV is goed aan het seizoen begonnen, ook al verloor het met Adriano Bertaccini en Louis Patris toch twee belangrijke spelers. Daarover sprak de CEO van STVV dan ook eerder al.

Met het vrijgekomen geld werd meteen heel wat geïnvesteerd - zowel in de omkadering als in nieuwe spelers. "De nieuwelingen belichamen de spelstijl van het echte STVV. We wilden een team op het veld zetten dat niet alleen technisch vernuft heeft, maar dat ook koppelt aan teamgevoel en werkkracht."

Inkomende transfers STVV uitgelegd

"Vanuit die filosofie haalden we direct inzetbare spelers als Sissako, Hata, Sebaoui, Muja, Ferrari, Merlen en Goto naar Stayen. Daarnaast voegden we met Matsuzawa en Benachour nog twee groeibriljanten toe aan onze kern”, aldus CEO Takayuki Tateishi op de webstek van STVV.

“Heel wat aanwinsten bewezen de voorbije wedstrijden al hun waarde. Er is duidelijk een klik tussen de sterkhouders van vorig seizoen en de nieuwkomers. Onze coach Wouter Vrancken heeft een hechte groep gesmeed die onze leuze ‘Voetbal, Volk en Vuur’ alle eer aandoet.”

STVV mikt op de linkerkolom, maar droomt van meer

En dus zijn de ambities van STVV stilaan duidelijk: “Onze ambitie brandt. In 2022 kregen de Belgische profclubs de dwingende opdracht om binnen de 5 jaar hun schulden weg te werken. Wij kozen ervoor om die berg op 3 jaar tijd te beklimmen. Dankzij die grote inspanning is STVV nu financieel stabiel. Terwijl de meeste ploegen nu volop in besparingsmodus zijn, kunnen wij stap voor stap investeren.”

“Onze ambitie weerspiegelt zich in de resultaten tot nu toe. Maar we houden de voeten op de grond. Dit seizoen willen we een plaats in de linkerkolom behalen. Als er meer mogelijk blijkt, zullen we die kans uiteraard grijpen. Samen met onze supporters zullen we strijden voor het hoogst haalbare."