Tientallen klachten tegen Chelsea, mogelijks ook inbreuken bij transfer Eden Hazard

De Engelse voetbalbond FA heeft tientallen klachten ingediend tegen Premier League-club Chelsea. Het gaat voornamelijk om inbreuken in het gebruik van tussenpersonen bij transfers en betalingen aan zaakwaarnemers.

74 stuks. Zoveel klachten heeft de FA, de Engelse voetbalbond, ingediend tegen Chelsea. De Londense topclub zou tussen 2010 en 2022 zich meermaals schuldig hebben bevonden aan inbreuken op de regelgeving bij transfers.

Dat nieuws valt te lezen bij The Guardian. In die periode was de Russische miljardair Roman Abramovich nog eigenaar van Chelsea. In 2022 verkocht hij de club aan de Amerikaan Todd Boehly.

Chelsea meldt in een statement dat het zelf op de overtredingen botste tijdens de overname drie jaar geleden. “Onmiddellijk na de afronding van de overname heeft de club deze zaken zelf gemeld aan alle relevante toezichthouders, waaronder de FA", klinkt het.

Gesjoemel bij transfer Hazard?

De overtredingen gaan over verschillende zaken zoals illegale betalingen aan zaakwaarnemers en derden bij het transfereren van spelers. Er wordt ook gewag gemaakt van een klacht bij een transfer van Eden Hazard, al is het nog niet duidelijk om welke overgang het dan zou gaan.

Of er sportieve straffen zullen volgen bij Chelsea is nog maar de vraag. Eerder diende de FA ook al eens 115 klachten in tegen Manchester City. Tot concrete straffen is die zaak nog steeds niet gekomen. De club uit Londen zal er vermoedelijk vanaf komen met een (monster)boete.

 
