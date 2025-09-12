CPL: Fiere leider Beveren gaat op zoek naar nieuwe zege tegen rode lantaarn

Fiere co-leider SK Beveren trekt komend weekend naar rode lantaarn Olympic Charleroi. Als de Oost-Vlamingen effectief willen meestrijden om rechtstreekse promotie, mag die verplaatsing geen puntenverlies met zich meebrengen.

Zondagmiddag ontvangt Olympic Charleroi de jongens van SK Beveren in de afsluiter van de vijfde speeldag in de Challenger Pro League. Het wordt een wedstrijd tussen twee teams die in een totaal verschillende vorm verkeren.

Terwijl Olympic Charleroi troosteloos laatste staat met nul punten en al dertien doelpunten incasseerde in vier wedstrijden, pronkt Beveren op een gedeelde eerste plaats met het maximum van twaalf punten uit vier partijen.

IJzeren verdediging

Daarbovenop komt nog eens dat Beveren ook de beste defensie van de reeks heeft. Doelman Beau Reus hoefde zich in de competitie nog geen enkele keer om te draaien. Beveren gaat dus niet alleen op zoek naar een vijfde competitiezege op rij, maar ook naar een vijfde clean sheet van het seizoen.

Al moeten we wel zeggen dat het defensieve pantser een kleine barst vertoonde tijdens de bekerpartij op Hoogstraten. Beveren won wel, maar incasseerde ook een doelpunt. Het ging weliswaar om een strafschop die bekerdoelman Maxim Deman niet kon stoppen. Tijdens die 1-3 zege was het vooral genieten van Ilyes Najim. De Fransman maakt het openingsdoelpunt en zit al aan twee goals en één assist in amper 166 minuten.

Bij Het Laatste Nieuws uit hij zich positief over zijn transfer naar Beveren. "Het is een andere mentaliteit, maar ik voel me hier wel al thuis", klinkt het bij de offensieve middenvelder die in de zomer overkwam van het Franse SM Caen.