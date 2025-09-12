Kan RSCA Futures stunten in thuisduel tegen Beerschot?

Kan RSCA Futures stunten in thuisduel tegen Beerschot?
Met RSCA Futures tegen Beerschot en Lokeren tegen Lierse begint op vrijdagavond ook de Challenger Pro League opnieuw. De beloften van Anderlecht hopen een eerste thuiszege van het seizoen te behalen.

Een duel tussen twee van de drie paarse ploegen in de Challenger Pro League. RSCA Futures tegen Beerschot is één van de twee affiches waarmee de vijfde speeldag in de tweede klasse op vrijdagavond wordt geopend.

Beerschot kan naar tweede plaats springen

Beerschot is nog steeds ongeslagen en hoopt die reeks verder te zetten. Met een zege kunnen de troepen van Mo Messoudi voor minstens één dag derde worden, op één schamel punt van het leidersduo KV Kortrijk en SK Beveren.

Maar daar willen de beloften van Anderlecht uiteraard een stokje voor steken. Met drie op negen namen de Futures niet de beste start, toch vrezen ze de komst van de Antwerpenaren zeker niet.

Dat valt te lezen bij Het Nieuwsblad. Jayden Onia Seke, de amper zestienjarige aanvaller van Anderlecht, toont zich ambitieus voorafgaand aan het duel. "Ik heb het volste vertrouwen in onze ploeg", blikt de jongeling vooruit.

Toch staat er toch al wat druk op deze wedstrijd, ook voor de Futures. Bij een nederlaag kunnen de Brusselaars zomaar in de degradatiezone belanden, dus zorgen Jelle Coen en zijn jongens toch best voor puntengewin.

K Beerschot VA
RSCA Futures
Jayden Onia-Seke

2e klasse

 Speeldag 5
RSCA Futures RSCA Futures 20:00 K Beerschot VA K Beerschot VA
KSC Lokeren KSC Lokeren 20:00 Lierse SK Lierse SK
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 13/09 Lommel SK Lommel SK
Jong Genk Jong Genk 13/09 KV Kortrijk KV Kortrijk
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 13/09 Luik FC Luik FC
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 13/09 SK Beveren SK Beveren
Francs Borains Francs Borains 13/09 Eupen Eupen
RWDM Brussels RWDM Brussels 14/09 Seraing Seraing

