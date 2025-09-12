Olivier Renard moet het uitleggen: sportief directeur Anderlecht gaat weldra Fan Council te woord staan

Olivier Renard gaat binnenkort uitleg verschaffen aan de supporters van Anderlecht. De sportief directeur zal maandag toelichting geven bij de transferperiode.

"Maandag staat bij Anderlecht een overlegmoment tussen de Fan Council en de club geprogrammeerd", meldt Het Laatste Nieuws. "Sportief directeur Olivier Renard zal daar zijn opwachting maken om duiding te geven bij de afgelopen transferperiode." De fans van paars-wit zullen daar met veel interesse luisteren naar wat hij te zeggen heeft.

"Paars-wit verkocht op de valreep nog Jan-Carlo Simic voor 21 miljoen aan Al-Ittihad en zag eerder Kasper Dolberg naar Ajax verhuizen", wordt er verder nog duiding aan gegeven. "De financiële balans kleurt op die manier groen, maar veel fans vinden niet dat Anderlecht versterkt uit de zomermercato is gekomen." Veel marge om kwaliteit te verliezen was er sowieso niet.

Geen vervanger voor Dolberg

Uiteindelijk verloor Anderlecht in de aanvalslinie ook nog sterkhouder Kasper Dolberg, die terugkeerde naar zijn ex-club Ajax Amsterdam. Er is niet meteen een andere speler die zijn plek in kan nemen. "Dolberg werd niet vervangen, achteraan haalde Anderlecht met Mihajlo Ilic wel nog een 22-jarige verdediger op huurbasis van Bologna."

Bij Anderlecht was tot dusver vooral veel te doen om de structuur van de club, nadat voorzitter Wouter Vandenhaute zijn mandaat ter beschikking stelde. Zijn ontslag werd later in een vergadering aanvaard. Voorts is het nog niet meteen duidelijk welke veranderingen in de bestuurskamer bij RSCA nog doorgevoerd zullen worden.

Renard krijgt kans om zich te verdedigen

Wouter Vandenhaute was de persoon die de laatste tijd het meest onder vuur lag, maar ook Renard krijgt zijn deel van de kritiek. De sportief directeur krijgt maandag dus alvast de gelegenheid om zich hier tegen te verdedigen.