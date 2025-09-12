RWDM maakt jacht op eerste thuiszege: "Moeten de overwinning pakken"

RWDM Brussels hoopt komend weekend op een eerste thuiszege van het seizoen. Het ontvangt op zondag Seraing, dat op de vorige speeldag wist te winnen van Olympic Charleroi.

RWDM Brussels is aan het seizoen begonnen met vier op negen. Daarmee staat het voorlopig op de achtste plaats in het Challenger Pro League-klassement. Na drie weken zonder competitievoetbal, de Brusselaars waren op de vierde speeldag vrij, kijken ze op zondag Seraing in de ogen.

En Seraing is bezig aan een prima reeks(je). In zijn laatste drie wedstrijden hield het tweemaal de netten schoon. Met vier op zes in de competitie en een bekerzege op het veld van amateurploeg Houtvenne zijn Les Métallos zeker niet verkeerd bezig.

Op zoek naar eerste thuiszege

Toch hoeft er geen twijfel over te bestaan dat RWDM favoriet is in dit treffen. Tibo Persyn hoopt bij Het Laatste Nieuws dan ook op een overwinning. "We zijn gebrand onze supporters te trakteren op de eerste thuiszege van dit seizoen”, klinkt het bij de 23-jarige West-Vlaming.

De Brusselse club houdt voor de partij tegen Seraing haar fandag. Voor Persyn is dat een extra motivatie om de zege te pakken: "We moeten gewoon de overwinning pakken."

Door het vertrek van Sambu naar Dender heeft Persyn een concurrent minder op de rechterkant. Er lijkt dus ook geen twijfel te bestaan dat hij ook komende zondag van bij de aftrap in het elftal van coach Frédéric Frans zal staan.