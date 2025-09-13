Arthur Vermeeren begint goed aan avontuur bij Marseille

Arthur Vermeeren maakte afgelopen vrijdag zijn debuut in de Ligue 1. De voormalige middenvelder van Antwerp kwam in actie tijdens de ruime overwinning van Olympique de Marseille op Lorient.

Deze zomer heeft Arthur Vermeeren (20) RB Leipzig op huurbasis verlaten en trok hij naar Olympique de Marseille. Het doel is duidelijk: langzaam aan basisspeler worden en eindelijk zijn plek vinden. Marseille heeft ook een aankoopoptie bij de Duitse club afgedwongen.

Afgelopen vrijdag maakte Vermeeren zijn debuut voor de Zuid-Fransen. De Belg kwam 12 minuten voor tijd het veld op tijdens de ruime overwinning van Marseille op Lorient (4-0). De score was al 3-0 toen Vermeeren inviel, waardoor hij zijn eerste minuten kon spelen zonder al te veel druk.

Het doel van Arthur Vermeeren, die dit keer Benjamin Pavard verving (een andere zomeraanwinst), zal uiteindelijk zijn om een plek in de basis te veroveren in plaats van Angel Gomes of Geoffrey Kondogbia. Een uitdaging, maar de Rode Duivel (6 interlands) heeft de kwaliteiten om daarin te slagen.

Vervanger van Rabiot

Vorig seizoen speelde Vermeeren 39 wedstrijden in alle competities voor Leipzig (2 assists). Dit seizoen is hij voornamelijk gekomen om het vertrek van Adrien Rabiot op te vangen, hoewel hij defensiever van aard is dan de Fransman.

Marseille is het seizoen wisselvallig begonnen, met twee nederlagen en inmiddels twee overwinningen. Het team van Roberto De Zerbi staat ​​voorlopig 4e in de Ligue 1 met 6 punten.