Lommel moet rug recht na bekeruitschakeling tegen zwarte beest: "Mijlpaal mooier maken"

Na de pijnlijke bekeruitschakeling tegen Knokke richt Lommel SK de blik op een nieuwe uitdaging: de competitiewedstrijd tegen Patro Eisden. Voor verdediger Dries Wouters betekent het duel niet alleen een kans op revanche, maar ook een persoonlijke mijlpaal: zijn 70ste wedstrijd voor de club.

De nederlaag tegen Knokke kwam hard aan binnen de spelersgroep van Lommel SK. Dries Wouters erkent dat het verlies tegen een amateurclub moeilijk te verteren was. “De busrit naar huis was allerminst gezellig,” zegt hij aan Het Belang van Limburg.

Volgens Wouters had Lommel voldoende kansen om het verschil te maken, maar werden die niet benut. Eén fout bleek fataal. De centrale verdediger stelt dat het team zich na een intern overleg snel herpakte. “De knop werd snel omgedraaid,” klinkt het.

Patro als zwarte beest

De confrontatie met Patro Eisden van vandaag roept bij Lommel SK weinig goede herinneringen op. Lommel verloor de recente duels kansloos, met duidelijke cijfers. Wouters noemt Patro het “zwarte beest” en erkent dat de tegenstander hun sterktes goed weet uit te spelen. “Ze staan gekend voor een goed blok en snelle, efficiënte tegenaanvallen,” stelt hij.

Toch ziet Wouters mogelijkheden. Hij benadrukt dat Lommel de zwaktes van Patro kent en dat het zaak is om de schaarse kansen efficiënt te benutten. “We zullen de weinige momenten die we krijgen moeten grijpen,” aldus de verdediger.

Persoonlijke mijlpaal

Voor Wouters heeft het duel tegen Patro een bijzondere betekenis. Het wordt zijn 70ste officiële wedstrijd voor Lommel SK. “Dat zou mijn mijlpaal nog mooier maken,” zegt hij. De verdediger, afkomstig uit Kiewit, toont zich ambitieus en mikt op een nog grotere prestatie. “Ik ga wel voor 100, die mijlpaal is nog net wat mooier,” voegt hij toe.