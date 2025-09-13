Vrancken heeft een duidelijke boodschap over de transferzomers van Baro bij KAA Gent

De transferperiode van KAA Gent ging er deze zomer totaal anders aan toe. Ex-coach Wouter Vrancken volgde het vanop een afstand, maar koestert geen wrok.

Volgens Wouter Vrancken was de situatie bij KAA Gent vorig seizoen precair. Na een teleurstellend seizoenseinde was er nood aan structurele veranderingen binnen de spelersgroep. “Ik roep nooit in de pers,” stelt hij in Gazet van Antwerpen. “Maar ik heb vorig jaar in de voorbereiding bij Gent duidelijk aangegeven wat erbij moest en wie er uit die groep moest.”

Geen resultaat

Vrancken signaleerde dat bepaalde spelers niet langer gemotiveerd waren en dat hun aanwezigheid de groepsdynamiek onder druk zette. Desondanks bleef een grondige herstructurering uit. Transfers werden gerealiseerd op basis van wat op dat moment beschikbaar was, maar zonder het gewenste resultaat.



“Er kwamen transfers die volgens de mensen daar het best mogelijke voorhanden waren,” aldus Vrancken. Hij merkt op dat geen van die nieuwkomers echt doorbrak, wat de noodzaak tot een andere aanpak onderstreepte.

De voorbije zomermercato liep totaal anders bij de Buffalo’s. “Na alle negativiteit was die er deze zomer wel,” stelt hij vast. De club nam afscheid van onder meer Noah Fadiga en Archie Brown, en gaf Ivan Leko de ruimte om zijn stempel te drukken op het transferbeleid.

Top zes

Vrancken erkent de inspanningen van voorzitter Sam Baro, die volgens hem ook in 2024 wel degelijk de juiste intenties had. “Geen slecht woord over Sam Baro, hè. De wil was er,” zegt hij. Toch ontbrak toen de noodzakelijke daadkracht om fundamenteel in te grijpen. Die correctie lijkt nu te zijn ingezet, met een transferstrategie die gericht is op kwaliteit en stabiliteit.

De huidige kern van AA Gent biedt volgens Vrancken voldoende potentieel om competitief mee te draaien. “Als je ziet welke transfers er nu gebeurd zijn, is er kwaliteit genoeg om de top zes te halen,” klinkt het.