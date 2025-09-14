🎥 Charles De Ketelaere blinkt uit en scoort twee keer voor Atalanta

Charles De Ketelaere zet zijn goede vorm ook na de interlandperiode verder. De Rode Duivel scoorde twee doelpunten voor Atalanta.

Charles De Ketelaere had een goede interlandperiode achter de rug bij de Rode Duivels. De Belgische aanvaller moest het tegen Liechtenstein stellen met een invalbeurt, maar kreeg tegen Kazachstan een basisplaats van Rudi Garcia.

Betere optie dan Openda?

De Ketelaere genoot van het vertrouwen en was goed voor twee assists. Een ander type spits dan Openda, en dat loonde duidelijk. ‘CDK’ kwam meer tot zijn recht in die positie dan de snelle Openda.

Ook bij Atalanta blijft De Ketelaere uitblinken. Op de derde speeldag in de Italiaanse Serie A ontving Atalanta Lecce. De Ketelaere beloonde zichzelf met twee doelpunten in een uitstekende wedstrijd.

10 rating op Sofascore

Op het bekende dataplatform Sofascore kreeg De Ketelaere zelfs een tien op tien als beoordeling. Die score is weinigen gegeven. Het bewijst nogmaals het talent van de 24-jarige aanvaller.

Atalanta wint dankzij Charles De Ketelaere voor het eerst dit seizoen. In de eerste twee wedstrijden van de competitie geraakte ‘La Dea’ niet verder dan een 1-1-gelijkspel tegen Parma en Pisa.