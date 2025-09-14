Manchester City vermijdt crisis en wint derby tegen United met hoofdrol voor Doku

Zondagavond stond de Manchester derby op het programma. Manchester City ontving de stadgenoten van United in het Etihad Stadium.

Als Pep Guardiola haren had dan had hij er al meermaals in gewreven dit seizoen. Manchester City heeft zijn seizoenstart volledig gemist. Na drie speeldagen telde de Citizens slechts drie punten.

De mannen van Pep Guardiola wonnen op de openingsspeeldag nog met duidelijke 0-4 cijfers van Wolves. Dat goede begin kende geen vervolg, City verloor van Tottenham en Brighton.

Derby met extra druk

Na de nul op zes stond de confrontatie met stadsgenoot United voor de boeg. Verliezen en het seizoen starten met drie op twaalf was geen optie. Er stond serieuze druk op de ketel.

Hoofdrol voor Doku

Dat hadden ook Jeremy Doku en zijn ploegmaats begrepen. Het was Doku die Foden bediende voor de openingstreffer. In minuut 53 zorgde de Belgische aanvaller voor zijn tweede assist van de avond. De onvermijdbare Erling Haaland zette de dubbele voorsprong op het scorebord.

In de 68ste minuut was het opnieuw Haaland die de wedstrijd besliste en zo Manchester United met een zware 3-0 eindstand naar huis stuurde. De crisis bij City is voorlopig even weg. Die van United blijft duren...