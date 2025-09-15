Belgische ref in Champions League krijgt er al op voorhand flink van langs

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| 0 reacties
Belgische ref in Champions League krijgt er al op voorhand flink van langs
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Er is de voorbije weken, maanden en jaren al heel wat verschenen over de Belgische arbitrage. En dat ze nooit nog op het hoogste niveau zullen fluiten als ze zo bezig blijven. Daar moet toch enige nuance in worden aangebracht.

Een Belgische scheidsrechter op een EK of WK? Dat is alweer een tijdje geleden. En ook richting het WK 2026 in Canada, de USA en Mexico is er nog lang geen zekerheid.

Maar in een steeds drukker wordende kalender op de Europese voetbalvelden komen er af en toe wel eens kansen voor de Belgische arbitrage. Het is deze week niet anders.

Dan toch nog eens een Belg in de Champions League

Scheidsrechter Erik Lambrechts is door UEFA namelijk aangeduid om dinsdag Benfica-Qarabag in goeie banen te leiden. Twee jaar geleden maakte hij zijn debuut in de Champions League.

Nu zit hij al aan zijn vijfde ontmoeting. Bram Van Driessche is de VAR van dienst. Een week geleden was de 40-jarige Lambrechts ook nog actief in de WK-kwalificaties. Toen leidde hij de wedstrijd van Portugal op bezoek bij Hongarije (2-3) in goede banen.

Bram Van Driessche was toen ook al zijn VAR. Op die manier kunnen de twee steeds beter aan elkaar wennen, wat een optie zou kunnen worden richting een eventueel WK 2026. In Portugal is er dan weer de nodige kritiek dat een Belgische ref de match mag fluiten. Portugal en België zijn bij de kandidaten voor plaats zes en zeven op de Europese ranglijst.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg SL Benfica - FK Qarabag live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00 (16/09).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
SL Benfica
FK Qarabag
Eric Lambrechts

Meer nieuws

Degreef wordt helemaal afgemaakt door Anderlecht-coryfee: "Hij kan niet verdedigen"

Degreef wordt helemaal afgemaakt door Anderlecht-coryfee: "Hij kan niet verdedigen"

17:00
Sébastien Pocognoli onthult de ambities van Union Saint-Gilloise in de Champions League

Sébastien Pocognoli onthult de ambities van Union Saint-Gilloise in de Champions League

16:00
Skoras beschrijft transfer als gekke rollercoaster: "Eerlijk gezegd: het was moeilijk om bij Club Brugge weg te gaan" Reactie

Skoras beschrijft transfer als gekke rollercoaster: "Eerlijk gezegd: het was moeilijk om bij Club Brugge weg te gaan"

15:15
"Nul goals en ook dat is de verantwoordelijkheid van het bestuur van Club Brugge"

"Nul goals en ook dat is de verantwoordelijkheid van het bestuur van Club Brugge"

15:30
2
"Op training denk je soms oei, maar ...": coach Zulte Waregem is lyrisch over zijn boomlange spits

"Op training denk je soms oei, maar ...": coach Zulte Waregem is lyrisch over zijn boomlange spits

14:40
1
Yves Vanderhaeghe (ex-Kortrijk, Oostende, Gent en Anderlecht) stuurt CV op én heeft duidelijke voorkeur voor toekomst

Yves Vanderhaeghe (ex-Kortrijk, Oostende, Gent en Anderlecht) stuurt CV op én heeft duidelijke voorkeur voor toekomst

15:00
3
Peter Vandenbempt kritisch voor KRC Genk: "En aan hem zou ik zeggen: beetje dimmen"

Peter Vandenbempt kritisch voor KRC Genk: "En aan hem zou ik zeggen: beetje dimmen"

14:20
1
Doku waarschuwt De Bruyne na glansrol in Manchester derby

Doku waarschuwt De Bruyne na glansrol in Manchester derby

14:00
Kan opvolger Schoofs het in de JPL? Dit kunnen we na zijn debuut zeggen over de waarde van Servais voor KV Mechelen Opinie

Kan opvolger Schoofs het in de JPL? Dit kunnen we na zijn debuut zeggen over de waarde van Servais voor KV Mechelen

13:45
2
'Zoon van ex-speler Club Brugge en La Louvière in belangstelling van Belgische clubs'

'Zoon van ex-speler Club Brugge en La Louvière in belangstelling van Belgische clubs'

13:30
"Nog een trainer die dat niet begrijpt": Peter Vandenbempt kritisch voor coach van Belgische topclub

"Nog een trainer die dat niet begrijpt": Peter Vandenbempt kritisch voor coach van Belgische topclub

13:02
9
Inconsistentie bij Belgische arbitrage blijft ook ex-ref beroeren: "Benieuwd naar de uitleg"

Inconsistentie bij Belgische arbitrage blijft ook ex-ref beroeren: "Benieuwd naar de uitleg"

12:40
6
Opsteker voor Standard-speler na zware botsing met Mechelen-speler

Opsteker voor Standard-speler na zware botsing met Mechelen-speler

12:20
3
Marc Degryse spijkert Antwerp neer: "Dat is het maximaal haalbare"

Marc Degryse spijkert Antwerp neer: "Dat is het maximaal haalbare"

12:00
16
Westerlo, Zulte Waregem, een Gentse nieuwkomer en Anderlecht maakten indruk Analyse

Westerlo, Zulte Waregem, een Gentse nieuwkomer en Anderlecht maakten indruk

11:40
Eindelijk een glimlach voor Luis Vazquez: kan hij Kasper Dolberg doen vergeten? Analyse

Eindelijk een glimlach voor Luis Vazquez: kan hij Kasper Dolberg doen vergeten?

11:20
Gent-speler en jubilaris Samoise weer uitgefloten door de Antwerp-supporters: hij zegt exact wat hij van hen denkt Reactie

Gent-speler en jubilaris Samoise weer uitgefloten door de Antwerp-supporters: hij zegt exact wat hij van hen denkt

10:45
4
En het gaat niet eens over Kevin De Bruyne: ook deze drie Rode Duivels maakten indruk in Italië afgelopen weekend

En het gaat niet eens over Kevin De Bruyne: ook deze drie Rode Duivels maakten indruk in Italië afgelopen weekend

11:00
"Regels ook te onduidelijk voor mij": waarom OH Leuven geen strafschop kreeg tegen Zulte Waregem

"Regels ook te onduidelijk voor mij": waarom OH Leuven geen strafschop kreeg tegen Zulte Waregem

10:15
De tirade van Bart Verhaeghe bij Club Brugge: dit had hij te vertellen

De tirade van Bart Verhaeghe bij Club Brugge: dit had hij te vertellen

10:30
14
"Pijnlijker wordt het niet voor Club Brugge"

"Pijnlijker wordt het niet voor Club Brugge"

10:00
8
Serge Gumienny laat er geen twijfel over bestaan na rode kaart in Anderlecht - Genk

Serge Gumienny laat er geen twijfel over bestaan na rode kaart in Anderlecht - Genk

09:30
2
Het mag gaan beginnen voor Union SG: "Altijd ons mannetje al gestaan in Europa"

Het mag gaan beginnen voor Union SG: "Altijd ons mannetje al gestaan in Europa"

08:20
Hoe jonge Belg opnieuw aan de oppervlakte komt: "Mental coach en geen sociale media"

Hoe jonge Belg opnieuw aan de oppervlakte komt: "Mental coach en geen sociale media"

09:00
4
Marc Coucke gekscheert: "Is mijn broer dan ook kandidaat-voorzitter?"

Marc Coucke gekscheert: "Is mijn broer dan ook kandidaat-voorzitter?"

08:40
En plots heeft Pocognoli nog een extra spits voor Champions League: "Weet het ook nog maar pas"

En plots heeft Pocognoli nog een extra spits voor Champions League: "Weet het ook nog maar pas"

07:40
1
Marc Degryse is streng: "Club Brugge maakt simpelweg een fout"

Marc Degryse is streng: "Club Brugge maakt simpelweg een fout"

08:00
2
Marc Coucke laat in zijn kaarten kijken over nieuwe structuur bij RSC Anderlecht

Marc Coucke laat in zijn kaarten kijken over nieuwe structuur bij RSC Anderlecht

07:20
La Louvière is ambitieus na winst tegen Club Brugge: "We zijn in staat om punten te pakken tegen iedereen"

La Louvière is ambitieus na winst tegen Club Brugge: "We zijn in staat om punten te pakken tegen iedereen"

07:00
3
Kwam Anderlecht hier goed weg? "Er werd een fout op mij gemaakt, daar ben ik 200% zeker van"

Kwam Anderlecht hier goed weg? "Er werd een fout op mij gemaakt, daar ben ik 200% zeker van"

06:30
3
📷 Anderlecht-speler komt tegen Genk met mooi eerbetoon aan overleden broertje van dertien

📷 Anderlecht-speler komt tegen Genk met mooi eerbetoon aan overleden broertje van dertien

23:30
"Anderlecht dat Simic voor 20 miljoen verkoopt, is dat geluk hebben?" Olivier Renard reageert op zijn critici

"Anderlecht dat Simic voor 20 miljoen verkoopt, is dat geluk hebben?" Olivier Renard reageert op zijn critici

23:00
8
Besnik Hasi en Colin Coosemans hebben wat te zeggen over de rode kaart voor Tristan Degreef

Besnik Hasi en Colin Coosemans hebben wat te zeggen over de rode kaart voor Tristan Degreef

22:15
3
🎥 Voetbal of NFL? El Ouahdi haalt Degreef wel heel opvallend neer

🎥 Voetbal of NFL? El Ouahdi haalt Degreef wel heel opvallend neer

22:30
22
De jeugd neemt de macht: de Challenger Pro League maakt plaats voor jong geweld

De jeugd neemt de macht: de Challenger Pro League maakt plaats voor jong geweld

22:00
Goal en bijna-rood voor debutant: dit heeft hij te zeggen over eerste kwartier in Jupiler Pro League

Goal en bijna-rood voor debutant: dit heeft hij te zeggen over eerste kwartier in Jupiler Pro League

21:30
3

Meer nieuws

Populairste artikels

Champions League

 Speeldag 1
PSV PSV 16/09 Union SG Union SG
Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 16/09 Arsenal Arsenal
Tottenham Tottenham 16/09 Villarreal Villarreal
Real Madrid Real Madrid 16/09 Marseille Marseille
SL Benfica SL Benfica 16/09 FK Qarabag FK Qarabag
Juventus Juventus 16/09 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 17/09 Pafos FC Pafos FC
Slavia Praag Slavia Praag 17/09 Bodø Glimt Bodø Glimt
Bayern München Bayern München 17/09 Chelsea Chelsea
Ajax Ajax 17/09 Inter Milaan Inter Milaan
Liverpool FC Liverpool FC 17/09 Atlético Madrid Atlético Madrid
PSG PSG 17/09 Atalanta Atalanta
Club Brugge Club Brugge 18/09 Monaco Monaco
FC Kopenhagen FC Kopenhagen 18/09 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
Sporting Lissabon Sporting Lissabon 18/09 Kairat Almaty Kairat Almaty
Newcastle United Newcastle United 18/09 Barcelona Barcelona
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 18/09 Galatasaray Galatasaray
Manchester City Manchester City 18/09 Napoli Napoli

Nieuwste reacties

LordJozef LordJozef over Inconsistentie bij Belgische arbitrage blijft ook ex-ref beroeren: "Benieuwd naar de uitleg" Redredred Redredred over Marc Degryse spijkert Antwerp neer: "Dat is het maximaal haalbare" Joe Joe over Yves Vanderhaeghe (ex-Kortrijk, Oostende, Gent en Anderlecht) stuurt cv op én heeft duidelijke voorkeur voor toekomst Nelvafrel Nelvafrel over "Nul goals en ook dat is de verantwoordelijkheid van het bestuur van Club Brugge" RememberLierse RememberLierse over De tirade van Bart Verhaeghe bij Club Brugge: dit had hij te vertellen luc01 luc01 over 'Twee keer in kleedkamer: voorzitter Bart Verhaeghe leest spelers Club Brugge de levieten na drama in La Louvière' Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over "Nog een trainer die dat niet begrijpt": Peter Vandenbempt kritisch voor coach van Belgische topclub Thomasrafc1968 Thomasrafc1968 over OFFICIEEL: Ex-spits van Antwerp trekt naar Chelsea LordJozef LordJozef over "Pijnlijker wordt het niet voor Club Brugge" Swakke25 Swakke25 over Kan opvolger Schoofs het in de JPL? Dit kunnen we na zijn debuut zeggen over de waarde van Servais voor KV Mechelen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved