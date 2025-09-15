Belgische ref in Champions League krijgt er al op voorhand flink van langs

Er is de voorbije weken, maanden en jaren al heel wat verschenen over de Belgische arbitrage. En dat ze nooit nog op het hoogste niveau zullen fluiten als ze zo bezig blijven. Daar moet toch enige nuance in worden aangebracht.

Een Belgische scheidsrechter op een EK of WK? Dat is alweer een tijdje geleden. En ook richting het WK 2026 in Canada, de USA en Mexico is er nog lang geen zekerheid.

Maar in een steeds drukker wordende kalender op de Europese voetbalvelden komen er af en toe wel eens kansen voor de Belgische arbitrage. Het is deze week niet anders.

Dan toch nog eens een Belg in de Champions League

Scheidsrechter Erik Lambrechts is door UEFA namelijk aangeduid om dinsdag Benfica-Qarabag in goeie banen te leiden. Twee jaar geleden maakte hij zijn debuut in de Champions League.

Erik Lambrechts 🇧🇪 é o árbitro do Benfica - Qarabağ



O belga esteve no último Hungria - Portugal, que terminou com a vitória portuguesa por 2-3. pic.twitter.com/4dYUCYYREl — Cabine Desportiva (@CabineSport) September 14, 2025

Nu zit hij al aan zijn vijfde ontmoeting. Bram Van Driessche is de VAR van dienst. Een week geleden was de 40-jarige Lambrechts ook nog actief in de WK-kwalificaties. Toen leidde hij de wedstrijd van Portugal op bezoek bij Hongarije (2-3) in goede banen.

Bram Van Driessche was toen ook al zijn VAR. Op die manier kunnen de twee steeds beter aan elkaar wennen, wat een optie zou kunnen worden richting een eventueel WK 2026. In Portugal is er dan weer de nodige kritiek dat een Belgische ref de match mag fluiten. Portugal en België zijn bij de kandidaten voor plaats zes en zeven op de Europese ranglijst.

E nós aqui em PT a rir uns dos outros enquanto pela calada a uefa vai nomeando árbitros de países cujas ligas estão na luta com a nossa.

"mas os arbítrios são profissionais, ñ vão manchar a carreira", basta um amarelo mal dado ou lançamentos e cantos que não eram para condicionar — Lampião Alentejano (@Lampialentejano) September 14, 2025