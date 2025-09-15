Doku waarschuwt De Bruyne na glansrol in Manchester derby

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| 0 reacties
Doku waarschuwt De Bruyne na glansrol in Manchester derby

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Zondagavond stond de Manchester derby op het programma. Manchester City ontving de stadgenoten van United in het Etihad Stadium. Jérémy Doku had daarin een glansrol. Achteraf prikte hij ook al eens naar Kevin De Bruyne.

Het was Doku die Foden bediende voor de openingstreffer. Kort na de rust zorgde de Belgische aanvaller voor zijn tweede assist van de avond: de onvermijdbare Erling Haaland zette de dubbele voorsprong op het scorebord in een 3-0 overwinning.

Na de wedstrijd werd ook al vooruitgeblikt richting de Champions League. Dan zullen Doku & co het opnemen tegen het Napoli van Kevin De Bruyne.

Lees ook... Kevin De Bruyne, de nieuwe patron van Napoli? "De rol die we hem geven is perfect"

Doku gaat geen cadeautjes uitdelen aan De Bruyne en Napoli

"Ik denk dat hij blij zal zijn om thuis te komen. Maar uiteindelijk zullen we geen cadeautjes uitdelen: we willen elke wedstrijd winnen", zei hij in de microfoon van de clubmedia.

Een wedstrijd die natuurlijk bijzonder is voor KDB, die een decennium lang speelde in het shirt van de Engelse club: "Dus ik hoop dat hij het leuk zal vinden om hier terug te keren. Wij van onze kant zullen goed herstellen en klaar zijn voor de strijd."

De Bruyne zal aanstaande donderdag om 21.00 uur het Etihad Stadium betreden. Het belooft nu al een boeiend duel te worden, terwijl de competitie nog maar net is begonnen.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Premier League
Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Serie A
Serie A Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Manchester United
Manchester City
Jérémy Doku
Kevin De Bruyne

Meer nieuws

Degreef wordt helemaal afgemaakt door Anderlecht-coryfee: "Hij kan niet verdedigen"

Degreef wordt helemaal afgemaakt door Anderlecht-coryfee: "Hij kan niet verdedigen"

17:00
Belgische ref in Champions League krijgt er al op voorhand flink van langs

Belgische ref in Champions League krijgt er al op voorhand flink van langs

16:30
Sébastien Pocognoli onthult de ambities van Union Saint-Gilloise in de Champions League

Sébastien Pocognoli onthult de ambities van Union Saint-Gilloise in de Champions League

16:00
Skoras beschrijft transfer als gekke rollercoaster: "Eerlijk gezegd: het was moeilijk om bij Club Brugge weg te gaan" Reactie

Skoras beschrijft transfer als gekke rollercoaster: "Eerlijk gezegd: het was moeilijk om bij Club Brugge weg te gaan"

15:15
"Nul goals en ook dat is de verantwoordelijkheid van het bestuur van Club Brugge"

"Nul goals en ook dat is de verantwoordelijkheid van het bestuur van Club Brugge"

15:30
2
"Op training denk je soms oei, maar ...": coach Zulte Waregem is lyrisch over zijn boomlange spits

"Op training denk je soms oei, maar ...": coach Zulte Waregem is lyrisch over zijn boomlange spits

14:40
1
Yves Vanderhaeghe (ex-Kortrijk, Oostende, Gent en Anderlecht) stuurt CV op én heeft duidelijke voorkeur voor toekomst

Yves Vanderhaeghe (ex-Kortrijk, Oostende, Gent en Anderlecht) stuurt CV op én heeft duidelijke voorkeur voor toekomst

15:00
3
Peter Vandenbempt kritisch voor KRC Genk: "En aan hem zou ik zeggen: beetje dimmen"

Peter Vandenbempt kritisch voor KRC Genk: "En aan hem zou ik zeggen: beetje dimmen"

14:20
1
Kan opvolger Schoofs het in de JPL? Dit kunnen we na zijn debuut zeggen over de waarde van Servais voor KV Mechelen Opinie

Kan opvolger Schoofs het in de JPL? Dit kunnen we na zijn debuut zeggen over de waarde van Servais voor KV Mechelen

13:45
2
Kevin De Bruyne, de nieuwe patron van Napoli? "De rol die we hem geven is perfect"

Kevin De Bruyne, de nieuwe patron van Napoli? "De rol die we hem geven is perfect"

19:30
'Zoon van ex-speler Club Brugge en La Louvière in belangstelling van Belgische clubs'

'Zoon van ex-speler Club Brugge en La Louvière in belangstelling van Belgische clubs'

13:30
En het gaat niet eens over Kevin De Bruyne: ook deze drie Rode Duivels maakten indruk in Italië afgelopen weekend

En het gaat niet eens over Kevin De Bruyne: ook deze drie Rode Duivels maakten indruk in Italië afgelopen weekend

11:00
"Nog een trainer die dat niet begrijpt": Peter Vandenbempt kritisch voor coach van Belgische topclub

"Nog een trainer die dat niet begrijpt": Peter Vandenbempt kritisch voor coach van Belgische topclub

13:02
9
Inconsistentie bij Belgische arbitrage blijft ook ex-ref beroeren: "Benieuwd naar de uitleg"

Inconsistentie bij Belgische arbitrage blijft ook ex-ref beroeren: "Benieuwd naar de uitleg"

12:40
6
Opsteker voor Standard-speler na zware botsing met Mechelen-speler

Opsteker voor Standard-speler na zware botsing met Mechelen-speler

12:20
3
Manchester City vermijdt crisis en wint derby tegen United met hoofdrol voor Doku

Manchester City vermijdt crisis en wint derby tegen United met hoofdrol voor Doku

21:00
3
Marc Degryse spijkert Antwerp neer: "Dat is het maximaal haalbare"

Marc Degryse spijkert Antwerp neer: "Dat is het maximaal haalbare"

12:00
16
Westerlo, Zulte Waregem, een Gentse nieuwkomer en Anderlecht maakten indruk Analyse

Westerlo, Zulte Waregem, een Gentse nieuwkomer en Anderlecht maakten indruk

11:40
Eindelijk een glimlach voor Luis Vazquez: kan hij Kasper Dolberg doen vergeten? Analyse

Eindelijk een glimlach voor Luis Vazquez: kan hij Kasper Dolberg doen vergeten?

11:20
Gent-speler en jubilaris Samoise weer uitgefloten door de Antwerp-supporters: hij zegt exact wat hij van hen denkt Reactie

Gent-speler en jubilaris Samoise weer uitgefloten door de Antwerp-supporters: hij zegt exact wat hij van hen denkt

10:45
4
Hoe jonge Belg opnieuw aan de oppervlakte komt: "Mental coach en geen sociale media"

Hoe jonge Belg opnieuw aan de oppervlakte komt: "Mental coach en geen sociale media"

09:00
4
"Regels ook te onduidelijk voor mij": waarom OH Leuven geen strafschop kreeg tegen Zulte Waregem

"Regels ook te onduidelijk voor mij": waarom OH Leuven geen strafschop kreeg tegen Zulte Waregem

10:15
De tirade van Bart Verhaeghe bij Club Brugge: dit had hij te vertellen

De tirade van Bart Verhaeghe bij Club Brugge: dit had hij te vertellen

10:30
14
"Pijnlijker wordt het niet voor Club Brugge"

"Pijnlijker wordt het niet voor Club Brugge"

10:00
8
Serge Gumienny laat er geen twijfel over bestaan na rode kaart in Anderlecht - Genk

Serge Gumienny laat er geen twijfel over bestaan na rode kaart in Anderlecht - Genk

09:30
2
Het mag gaan beginnen voor Union SG: "Altijd ons mannetje al gestaan in Europa"

Het mag gaan beginnen voor Union SG: "Altijd ons mannetje al gestaan in Europa"

08:20
Marc Coucke gekscheert: "Is mijn broer dan ook kandidaat-voorzitter?"

Marc Coucke gekscheert: "Is mijn broer dan ook kandidaat-voorzitter?"

08:40
En plots heeft Pocognoli nog een extra spits voor Champions League: "Weet het ook nog maar pas"

En plots heeft Pocognoli nog een extra spits voor Champions League: "Weet het ook nog maar pas"

07:40
1
Marc Degryse is streng: "Club Brugge maakt simpelweg een fout"

Marc Degryse is streng: "Club Brugge maakt simpelweg een fout"

08:00
2
Marc Coucke laat in zijn kaarten kijken over nieuwe structuur bij RSC Anderlecht

Marc Coucke laat in zijn kaarten kijken over nieuwe structuur bij RSC Anderlecht

07:20
La Louvière is ambitieus na winst tegen Club Brugge: "We zijn in staat om punten te pakken tegen iedereen"

La Louvière is ambitieus na winst tegen Club Brugge: "We zijn in staat om punten te pakken tegen iedereen"

07:00
3
Kwam Anderlecht hier goed weg? "Er werd een fout op mij gemaakt, daar ben ik 200% zeker van"

Kwam Anderlecht hier goed weg? "Er werd een fout op mij gemaakt, daar ben ik 200% zeker van"

06:30
3
📷 Anderlecht-speler komt tegen Genk met mooi eerbetoon aan overleden broertje van dertien

📷 Anderlecht-speler komt tegen Genk met mooi eerbetoon aan overleden broertje van dertien

23:30
"Anderlecht dat Simic voor 20 miljoen verkoopt, is dat geluk hebben?" Olivier Renard reageert op zijn critici

"Anderlecht dat Simic voor 20 miljoen verkoopt, is dat geluk hebben?" Olivier Renard reageert op zijn critici

23:00
8
Besnik Hasi en Colin Coosemans hebben wat te zeggen over de rode kaart voor Tristan Degreef

Besnik Hasi en Colin Coosemans hebben wat te zeggen over de rode kaart voor Tristan Degreef

22:15
3
🎥 Voetbal of NFL? El Ouahdi haalt Degreef wel heel opvallend neer

🎥 Voetbal of NFL? El Ouahdi haalt Degreef wel heel opvallend neer

22:30
22

Meer nieuws

Populairste artikels

Premier League

 Speeldag 4
Arsenal Arsenal 3-0 Nottingham Forest Nottingham Forest
Newcastle United Newcastle United 1-0 Wolverhampton Wolverhampton
Bournemouth Bournemouth 2-1 Brighton Brighton
Crystal Palace Crystal Palace 0-0 Sunderland Sunderland
Everton Everton 0-0 Aston Villa Aston Villa
Fulham Fulham 1-0 Leeds United Leeds United
West Ham Utd West Ham Utd 0-3 Tottenham Tottenham
Brentford Brentford 2-2 Chelsea Chelsea
Burnley Burnley 0-1 Liverpool FC Liverpool FC
Manchester City Manchester City 3-0 Manchester United Manchester United

Nieuwste reacties

LordJozef LordJozef over Inconsistentie bij Belgische arbitrage blijft ook ex-ref beroeren: "Benieuwd naar de uitleg" Redredred Redredred over Marc Degryse spijkert Antwerp neer: "Dat is het maximaal haalbare" Joe Joe over Yves Vanderhaeghe (ex-Kortrijk, Oostende, Gent en Anderlecht) stuurt cv op én heeft duidelijke voorkeur voor toekomst Nelvafrel Nelvafrel over "Nul goals en ook dat is de verantwoordelijkheid van het bestuur van Club Brugge" RememberLierse RememberLierse over De tirade van Bart Verhaeghe bij Club Brugge: dit had hij te vertellen luc01 luc01 over 'Twee keer in kleedkamer: voorzitter Bart Verhaeghe leest spelers Club Brugge de levieten na drama in La Louvière' Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over "Nog een trainer die dat niet begrijpt": Peter Vandenbempt kritisch voor coach van Belgische topclub Thomasrafc1968 Thomasrafc1968 over OFFICIEEL: Ex-spits van Antwerp trekt naar Chelsea LordJozef LordJozef over "Pijnlijker wordt het niet voor Club Brugge" Swakke25 Swakke25 over Kan opvolger Schoofs het in de JPL? Dit kunnen we na zijn debuut zeggen over de waarde van Servais voor KV Mechelen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved