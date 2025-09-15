Doku waarschuwt De Bruyne na glansrol in Manchester derby

Zondagavond stond de Manchester derby op het programma. Manchester City ontving de stadgenoten van United in het Etihad Stadium. Jérémy Doku had daarin een glansrol. Achteraf prikte hij ook al eens naar Kevin De Bruyne.

Het was Doku die Foden bediende voor de openingstreffer. Kort na de rust zorgde de Belgische aanvaller voor zijn tweede assist van de avond: de onvermijdbare Erling Haaland zette de dubbele voorsprong op het scorebord in een 3-0 overwinning.

Na de wedstrijd werd ook al vooruitgeblikt richting de Champions League. Dan zullen Doku & co het opnemen tegen het Napoli van Kevin De Bruyne.



Lees ook... Kevin De Bruyne, de nieuwe patron van Napoli? "De rol die we hem geven is perfect"

Doku gaat geen cadeautjes uitdelen aan De Bruyne en Napoli

"Ik denk dat hij blij zal zijn om thuis te komen. Maar uiteindelijk zullen we geen cadeautjes uitdelen: we willen elke wedstrijd winnen", zei hij in de microfoon van de clubmedia.

Een wedstrijd die natuurlijk bijzonder is voor KDB, die een decennium lang speelde in het shirt van de Engelse club: "Dus ik hoop dat hij het leuk zal vinden om hier terug te keren. Wij van onze kant zullen goed herstellen en klaar zijn voor de strijd."

De Bruyne zal aanstaande donderdag om 21.00 uur het Etihad Stadium betreden. Het belooft nu al een boeiend duel te worden, terwijl de competitie nog maar net is begonnen.