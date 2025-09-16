Real Madrid wil voetbalwereld op grondvesten laten daveren: "Verborgen agenda'" en "We dienen klacht in bij FIFA"

Real Madrid wil de (Spaanse) voetbalwereld op de grondvesten laten daveren. De Spaanse grootmacht werkt aan een rapport dat rechtstreeks naar FIFA zal worden gestuurd. Is er een verborgen agenda tegen de hoofdstedelingen?

Real Madrid won afgelopen zaterdag met 1-2 op het veld van Real Sociedad. De Koninklijke speelde een uur met z'n tienen na een rode kaart voor Dean Huijsen.

Die rode kaart voor de verdediger is ook onrechtstreeks de oorzaak voor de klacht die Real Madrid wil indienen bij FIFA. "Dit was voor mij hoogstens een gele kaart", liet Xabi Alonso na afloop optekenen. "Ik heb de herhalingen meermaals gezien. Mijn mening verandert niet."

We werken momenteel aan een volledig dossier met eerdere fouten tegen onze club. Een klacht bij FIFA zal worden ingediend -

"Dit is een schade voor de competitie", was ook Real Madrid in een statement snoeihard. "We werken momenteel aan een volledig dossier met eerdere fouten tegen onze club. Een klacht bij FIFA zal worden ingediend."

Real Madrid oppert al langer dat La Liga én UEFA een heksenjacht houden tegen de club. Volgens De Koninklijke is er een verborgen agenda om de club te schaden.

Heksenjacht en verborgen agenda

De oorzaak: Florentino Perez die openlijk zijn schouders onder de Super League zet en op die manier rechtstreeks tegenover La Liga en de UEFA-competitie staat. Of de klacht bij FIFA iets in beweging zal zetten? "Het wordt alleszins tijd dat de fouten de nodige aandacht krijgen", besluit de Spaanse grootmacht.