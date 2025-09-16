Real Madrid wil voetbalwereld op grondvesten laten daveren: "Verborgen agenda'" en "We dienen klacht in bij FIFA"

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| 0 reacties
Real Madrid wil voetbalwereld op grondvesten laten daveren: "Verborgen agenda'" en "We dienen klacht in bij FIFA"
Foto: © photonews
Word fan van Real Madrid! 1580

Real Madrid wil de (Spaanse) voetbalwereld op de grondvesten laten daveren. De Spaanse grootmacht werkt aan een rapport dat rechtstreeks naar FIFA zal worden gestuurd. Is er een verborgen agenda tegen de hoofdstedelingen?

Real Madrid won afgelopen zaterdag met 1-2 op het veld van Real Sociedad. De Koninklijke speelde een uur met z'n tienen na een rode kaart voor Dean Huijsen.

Die rode kaart voor de verdediger is ook onrechtstreeks de oorzaak voor de klacht die Real Madrid wil indienen bij FIFA. "Dit was voor mij hoogstens een gele kaart", liet Xabi Alonso na afloop optekenen. "Ik heb de herhalingen meermaals gezien. Mijn mening verandert niet."

We werken momenteel aan een volledig dossier met eerdere fouten tegen onze club. Een klacht bij FIFA zal worden ingediend -

Real Madrid

"Dit is een schade voor de competitie", was ook Real Madrid in een statement snoeihard. "We werken momenteel aan een volledig dossier met eerdere fouten tegen onze club. Een klacht bij FIFA zal worden ingediend."

Real Madrid oppert al langer dat La Liga én UEFA een heksenjacht houden tegen de club. Volgens De Koninklijke is er een verborgen agenda om de club te schaden. 

Heksenjacht en verborgen agenda

De oorzaak: Florentino Perez die openlijk zijn schouders onder de Super League zet en op die manier rechtstreeks tegenover La Liga en de UEFA-competitie staat. Of de klacht bij FIFA iets in beweging zal zetten? "Het wordt alleszins tijd dat de fouten de nodige aandacht krijgen", besluit de Spaanse grootmacht.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Real Madrid

Meer nieuws

Sprookje van Union gaat onverminderd verder: Nederlandse kampioen in de pan gehakt

Sprookje van Union gaat onverminderd verder: Nederlandse kampioen in de pan gehakt

20:36
Toekomst aan de jeugd: Afrikaanse academie speelt tegen Genk, Club en Mechelen - jonge spelers vallen op

Toekomst aan de jeugd: Afrikaanse academie speelt tegen Genk, Club en Mechelen - jonge spelers vallen op

20:40
Club Brugge kan de hele heisa rond de doelmannenkwestie zelf héél snel én simpel ontmijnen Analyse

Club Brugge kan de hele heisa rond de doelmannenkwestie zelf héél snel én simpel ontmijnen

20:00
1
Heeft Raad van Bestuur van Anderlecht de macht van Vandenhaute wél aan banden gelegd? CEO Sports legt uit

Heeft Raad van Bestuur van Anderlecht de macht van Vandenhaute wél aan banden gelegd? CEO Sports legt uit

19:40
1
🎥 Rayane Bounida liet monden weer openvallen ondanks verlies: "Je moet de supporters ook plezieren"

🎥 Rayane Bounida liet monden weer openvallen ondanks verlies: "Je moet de supporters ook plezieren"

19:00
'Joan Laporta wil zichzelf opvolgen als voorzitter van Barça en belooft fans een absolute monstertransfer'

'Joan Laporta wil zichzelf opvolgen als voorzitter van Barça en belooft fans een absolute monstertransfer'

19:20
1
Naast de Belgen van Club en Union: deze 24 landgenoten zitten ook in de Champions League

Naast de Belgen van Club en Union: deze 24 landgenoten zitten ook in de Champions League

18:20
1
De beste transfer van KAA Gent is niet Michal Skoras, maar ... Opinie

De beste transfer van KAA Gent is niet Michal Skoras, maar ...

18:40
OFFICIEEL: Club Brugge heeft héél verrassend contractnieuws over Joel Ordoñez

OFFICIEEL: Club Brugge heeft héél verrassend contractnieuws over Joel Ordoñez

17:30
3
Killian Sardella over zijn gemiste transfer en de lange weg terug na zijn blessure Interview

Killian Sardella over zijn gemiste transfer en de lange weg terug na zijn blessure

18:00
1
Dit zijn de scheidsrechters voor speeldag 8 in de Jupiler Pro League: Nathan Verboomen krijgt topduel

Dit zijn de scheidsrechters voor speeldag 8 in de Jupiler Pro League: Nathan Verboomen krijgt topduel

17:20
Waarom ze bij Club Brugge een kaarsje doen branden: ze hebben hun aanjager nodig

Waarom ze bij Club Brugge een kaarsje doen branden: ze hebben hun aanjager nodig

17:00
1
Alexis Saelemaekers zorgde voor jaloersheid bij Filip Joos: "Door één van de voetbalgoden..."

Alexis Saelemaekers zorgde voor jaloersheid bij Filip Joos: "Door één van de voetbalgoden..."

16:30
Einde van de soap? Challenger Pro League-club lijkt nu definitief in Japanse handen te vallen

Einde van de soap? Challenger Pro League-club lijkt nu definitief in Japanse handen te vallen

15:30
9
Anderlecht heeft een beslissing genomen over de schorsing van Tristan Degreef

Anderlecht heeft een beslissing genomen over de schorsing van Tristan Degreef

15:55
1
Jupiler Pro League maakt indruk met speelkansen voor de jeugd: Anderlecht, Club Brugge, Genk en Westerlo maken indruk

Jupiler Pro League maakt indruk met speelkansen voor de jeugd: Anderlecht, Club Brugge, Genk en Westerlo maken indruk

14:40
1
17-jarige Rode Duivel wordt gevolgd door verschillende grootmachten: toeslaan in januari?

17-jarige Rode Duivel wordt gevolgd door verschillende grootmachten: toeslaan in januari?

15:00
Veel meer dan doelpuntenmaker: dit is waarom Club zich transfer Skoras mag beklagen en Gent zich in de handen wrijft Opinie

Veel meer dan doelpuntenmaker: dit is waarom Club zich transfer Skoras mag beklagen en Gent zich in de handen wrijft

14:10
2
Josué Homawoo joeg vrijdag iedereen schrik aan: update van Standard-speler

Josué Homawoo joeg vrijdag iedereen schrik aan: update van Standard-speler

14:30
Frank Boeckx doet wel héél opvallende onthulling in Mignolet-verhaal: "Afspraken met Mannaert zijn van tafel"

Frank Boeckx doet wel héél opvallende onthulling in Mignolet-verhaal: "Afspraken met Mannaert zijn van tafel"

13:30
2
Niemand is vergeten hoe hij ons finale kostte: Rode Duivel reageert met humor op het pensioen van Samuel Umtiti

Niemand is vergeten hoe hij ons finale kostte: Rode Duivel reageert met humor op het pensioen van Samuel Umtiti

14:11
5
Statistiekenbureau voorspelt waar Club Brugge en Union gaan eindigen in de League Phase

Statistiekenbureau voorspelt waar Club Brugge en Union gaan eindigen in de League Phase

12:40
17
Anderlecht verlengt contract van goudhaantje tot 2029: zijn marktwaarde zou enorm moeten stijgen

Anderlecht verlengt contract van goudhaantje tot 2029: zijn marktwaarde zou enorm moeten stijgen

13:00
3
Ex-Antwerp-trainer Mark van Bommel enorm nerveus voor vanavond: "Hij kan en moet beter"

Ex-Antwerp-trainer Mark van Bommel enorm nerveus voor vanavond: "Hij kan en moet beter"

12:20
Een vogel voor de kat in de Jupiler Pro League? Allesbehalve! "Dichtbij het beste wat we in België al gezien hebben"

Een vogel voor de kat in de Jupiler Pro League? Allesbehalve! "Dichtbij het beste wat we in België al gezien hebben"

12:00
3
Hoe gaat Christian Burgess zich gedragen in de Champions League? "Als ik 'certain things' moet doen..."

Hoe gaat Christian Burgess zich gedragen in de Champions League? "Als ik 'certain things' moet doen..."

11:20
1
Cijfers bewijzen: ook in deze linie loopt het compleet verkeerd voor Club Brugge en er komen geen 'caféploegen' meer Factcheck

Cijfers bewijzen: ook in deze linie loopt het compleet verkeerd voor Club Brugge en er komen geen 'caféploegen' meer

11:40
18
Eric Gerets onthult dat zowel Anderlecht als Club Brugge aan zijn deur stonden: "Onmogelijk"

Eric Gerets onthult dat zowel Anderlecht als Club Brugge aan zijn deur stonden: "Onmogelijk"

11:00
11
FIFA voert grote verandering door voor volgend jaar: midden in het seizoen bijna drie weken geen JPL-voetbal

FIFA voert grote verandering door voor volgend jaar: midden in het seizoen bijna drie weken geen JPL-voetbal

10:30
4
Erling Haaland doet enkele opmerkelijke uitspraken over Kevin De Bruyne vlak voor onderling duel

Erling Haaland doet enkele opmerkelijke uitspraken over Kevin De Bruyne vlak voor onderling duel

10:00
Iedereen verwachtte zijn transfer, maar Union-uitblinker had ander plan: "Ik wist het al sinds februari"

Iedereen verwachtte zijn transfer, maar Union-uitblinker had ander plan: "Ik wist het al sinds februari"

09:00
Vincent Euvrard nu al met de handen in het haar bij Standard: nog eentje over

Vincent Euvrard nu al met de handen in het haar bij Standard: nog eentje over

09:30
3
Iedereen kijkt naar De Bruyne of Saelemaekers, maar... verrassende Belg is basisspeler bij nummer 3 in Serie A

Iedereen kijkt naar De Bruyne of Saelemaekers, maar... verrassende Belg is basisspeler bij nummer 3 in Serie A

08:20
7
Anderlecht-CEO Borguet schept duidelijkheid over toekomst Stroeykens en Verschaeren

Anderlecht-CEO Borguet schept duidelijkheid over toekomst Stroeykens en Verschaeren

08:40
6
Opmerkelijk! Union-spelers kunnen meer verdienen dan die van Club Brugge in Champions League: de cijfers

Opmerkelijk! Union-spelers kunnen meer verdienen dan die van Club Brugge in Champions League: de cijfers

07:20
1
Analist spaart Antwerp-aanwinst niet: "De verdedigers lachten er mee"

Analist spaart Antwerp-aanwinst niet: "De verdedigers lachten er mee"

08:00
11

Meer nieuws

Populairste artikels

Champions League

 Speeldag 1
PSV PSV 1-3 Union SG Union SG
Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 0-2 Arsenal Arsenal
Tottenham Tottenham 21:00 Villarreal Villarreal
Real Madrid Real Madrid 21:00 Marseille Marseille
SL Benfica SL Benfica 21:00 FK Qarabag FK Qarabag
Juventus Juventus 21:00 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 17/09 Pafos FC Pafos FC
Slavia Praag Slavia Praag 17/09 Bodø Glimt Bodø Glimt
Bayern München Bayern München 17/09 Chelsea Chelsea
Ajax Ajax 17/09 Inter Milaan Inter Milaan
Liverpool FC Liverpool FC 17/09 Atlético Madrid Atlético Madrid
PSG PSG 17/09 Atalanta Atalanta
Club Brugge Club Brugge 18/09 Monaco Monaco
FC Kopenhagen FC Kopenhagen 18/09 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
Sporting Lissabon Sporting Lissabon 18/09 Kairat Almaty Kairat Almaty
Newcastle United Newcastle United 18/09 Barcelona Barcelona
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 18/09 Galatasaray Galatasaray
Manchester City Manchester City 18/09 Napoli Napoli

Nieuwste reacties

King of Highbury King of Highbury over PSV - Union SG: 1-3 Vital Verheyen Vital Verheyen over Club Brugge kan de hele heisa rond de doelmannenkwestie zelf héél snel én simpel ontmijnen Zandberg Zandberg over Anderlecht verlengt contract van goudhaantje tot 2029: zijn marktwaarde zou enorm moeten stijgen cartman_96 cartman_96 over 'Joan Laporta wil zichzelf opvolgen als voorzitter van Barça en belooft fans een absolute monstertransfer' Borak Borak over Niemand is vergeten hoe hij ons finale kostte: Rode Duivel reageert met humor op het pensioen van Samuel Umtiti Obiku Obiku over Killian Sardella over zijn gemiste transfer en de lange weg terug na zijn blessure Borak Borak over Heeft Raad van Bestuur van Anderlecht de macht van Vandenhaute wél aan banden gelegd? CEO Sports legt uit Standard 2.0 Standard 2.0 over Eric Gerets onthult dat zowel Anderlecht als Club Brugge aan zijn deur stonden: "Onmogelijk" LordJozef LordJozef over Statistiekenbureau voorspelt waar Club Brugge en Union gaan eindigen in de League Phase mantoch mantoch over Einde van de soap? Challenger Pro League-club lijkt nu definitief in Japanse handen te vallen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved