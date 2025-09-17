Héél straffe cijfers! Ondanks sportieve malaise haalt Manchester United recordomzet op... en blijft het verlieslatend

Manchester United heeft allesbehalve een succesvol seizoen achter de rug, terwijl ook de nieuwe voetbaljaargang allesbehalve goed is gestart. En toch wrijft de penningmeester zich in de handen.

Om de sportieve cijfers even boven te halen. Manchester United eindigde vorig seizoen op een barslechte zestiende plaats in de Premier League, terwijl de finale van de Europa League werd verloren van Tottenham Hotspur.

Ook de start van het nieuwe seizoen hebben The Red Devils gemist. Met amper vier punten uit vier wedstrijden moeten we Manchester United opnieuw in de tweede kolomhelft gaan zoeken.

Recordomzet

En toch blijft Manchester United wereldwijd razend populair en is de club één van de bekendste merken ter wereld. Meer zelfs: The Red Devils draaiden afgelopen boekjaar (tot 30 juni 2025, nvdr.) een recordomzet van maar liefst 768 miljoen euro.

Minstens even straf. Ook de inkomsten van wedstrijddagen bereiken een recordhoogte met maar liefst 184 miljoen euro. Hoezo, de fans hebben geen zin meer om naar Old Trafford te komen?

Straffe inkomsten, maar... verlieslatend

Toch liet Manchester United een (klein) verlies van 38 miljoen euro optekenen. Wordt het niet eens tijd dat die vetbetaalde sterren ook effectief prestaties afleveren?