🎥 Diego Simeone gaat helemaal over de rooie (en krijgt ook rood) na confrontatie met Liverpool-fans

Manuel Gonzalez
Foto: © photonews

Diego Simeone staat al vijftien seizoenen langs de zijlijn bij Atletico Madrid en zijn passie is nog lang niet getemperd. Maar diezelfde passie zorgde woensdagavond opnieuw voor een incident.

Na de winning goal van Virgil van Dijk in de blessuretijd kreeg de Argentijn het aan de stok met Liverpool-fans en werd hij nog voor het laatste fluitsignaal naar binnen gestuurd. Het scenario leek nochtans in zijn voordeel te kantelen. Liverpool stond snel 2-0 voor, maar Atletico knokte zich terug en hield tot diep in de extra tijd een punt vast. Tot Van Dijk Anfield deed ontploffen en Simeone de stoppen zag doorslaan.

De coach richtte zich tot enkele fans achter de bank die hem al de hele match zouden hebben uitgescholden. “Ze beledigen je een hele wedstrijd achter je rug en je kunt er niets tegenin brengen omdat je de coach bent”, vertelde Simeone achteraf. “Op een bepaald moment word je dat gewoon beu.”

Simeone ging in de clinch met beledigende fans achter zijn dug out

Volgens de Argentijn was zijn reactie fout, maar ook begrijpelijk. “Mijn reactie op die beledigingen en gebaren is niet te rechtvaardigen, maar je weet niet hoe het is om 90 minuten non-stop verwensingen naar je hoofd te krijgen. Ik ben ook maar een mens.”

Simeone trok de vergelijking met andere vormen van grensoverschrijdend gedrag in stadions. “Net zoals we tegen racisme vechten, zouden we ook tegen dit soort beledigingen moeten vechten. Het is niet gemakkelijk dat te ondergaan. Er moeten grenzen zijn.”

De UEFA zal wellicht een sanctie opleggen aan Simeone, maar de coach hoopt dat er ook naar de fans gekeken wordt. “De scheidsrechter zei dat hij mij begreep. Maar ik hoop dat Liverpool in de toekomst beter kan doen en dat er consequenties zullen zijn als ze achterhalen wie dit gedaan heeft.”

