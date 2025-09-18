OFFICIEEL: Anderlecht bevestigt extra wedstrijd in Lotto Park

OFFICIEEL: Anderlecht bevestigt extra wedstrijd in Lotto Park
De wedstrijd tussen RSC Anderlecht en KVK Ninove zal in het Lotto Park gespeeld worden. Dat is nu ook bevestigd door paars-wit.

Volgens de bekerloting ontvangt KVK Ninove RSC Anderlecht in eigen huis. Enig probleem: De Kloppers biedt plaats aan amper 1.350 toeschouwers.

Guy D'haeseleer besliste al snel dat dat feestje niet zou kunnen doorgaan. Alleen: het bleef stil aan paars-witte zijde.

Ondertussen is er wel duidelijkheid. Anderlecht laat weten dat het bekertreffen in het Lotto Park zal worden gespeeld. 

De wedstrijd staat gepland op dinsdag 28 oktober. De aftrap is voorzien voor half negen. Voor de volledigheid: de ticketverkoop is geopend.

Favorietenrol

Anderlecht en Ninove strijden om een plaats in de achtste finales van de Croky Cup. Moeten we er nog bijschrijven wie de favoriet is?

