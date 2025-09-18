Tresoldi schat het verschil in tussen Duitsland en België en heeft boodschap voor de Brugse fans

Tresoldi schat het verschil in tussen Duitsland en België en heeft boodschap voor de Brugse fans
Nicolò Tresoldi zal tegen AS Monaco voor de doelpunten moeten gaan zorgen voor Club Brugge. De Duitse aanvaller is blij met zijn eerste momenten voor blauw-zwart en kijkt volop uit naar wat nog komen gaat.

"Het is heel anders dan de tweede klasse in Duitsland. De kwaliteit is hoger op training. Ik denk dat ik zowel op als naast het veld enorm aan het verbeteren ben", aldus Tresoldi op een persconferentie.

Tresoldi werkt hard om door te breken bij Club Brugge

"Het was moeilijk in het begin omdat ik later kwam door het Europees kampioenschap. Ik voel me hier heel goed en werk ook heel hard in de gym."

"Het grootste verschil? De kwaliteit is gewoon hoger. Alles gaat sneller, je krijgt weinig kansen en tijd, dus de eerste controle moet goed zijn, altijd en overal."

Klinisch zijn voor doel bij Club Brugge

"Er is meer snelheid en meer intensiteit, dus alles moet goed gaan. Het is wennen, maar het loopt zeker niet slecht", aldus de Duitser die al een goal en een assist maakte voor Club Brugge in het nog prille seizoen.

Tresoldi beseft dat AS Monaco een van de beste ploegen uit Frankrijk is en dat ze klinisch voor doel zullen moeten zijn om hen te kloppen. "We zijn Club Brugge, dus we willen alle wedstrijden winnen en zeker in eigen huis voor onze fans."

Volg Club Brugge - Monaco live op Voetbalkrant.com vanaf 18:45.

