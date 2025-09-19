Maxim De Cuyper kan opgelucht ademhalen nadat hij vorige week geblesseerd naar de kant moest

Foto: © photonews

Maxim De Cuyper kan opgelucht ademhalen nadat hij vorig weekend vervroegd het veld moest verlaten uit bij Bournemouth . Hij gaat snel terug op het veld staan.

Vorig weekend was het niet het weekend van Maxim De Cuyper. De verdediger van Brighton & Hove Albion moest na 24 minuten gewisseld worden op het veld van Bournemouth nadat hij hard in aanraking kwam met een reclamebord. Hij kwetste hierbij zijn knie en kon niet verder. 

Gelukkig kwam zijn trainer, Fabian Hürzeler, met goed nieuws naar buiten tijdens de wekelijkse persconferentie. “Bij Maxim is de schade niet zo groot. “We zullen nog moeten zien of hij dit weekend beschikbaar is, maar het is geen erge blessure. Het was slechts een tik en hopelijk zal hij snel terug zijn”, kwam Hürzeler met goed nieuws op de proppen. 

De 24-jarige De Cuyper heeft zijn start bij Brighton & Hove Albion niet gemist. De Rode Duivel die deze zomer overkwam van Club Brugge voor 20 miljoen euro had in vier wedstrijden steeds een basisplaats. Zeker in de wedstrijd die met 2-1 werd gewonnen tegen Manchester City was hij één van de uitblinkers.

