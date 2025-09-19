Peter Schmeichel steekt Senne Lammens onder de grond: "Manchester United heeft de verkeerde doelman aangetrokken"

Peter Schmeichel steekt Senne Lammens onder de grond: "Manchester United heeft de verkeerde doelman aangetrokken"
Senne Lammens wacht op zijn debuut bij Manchester United. De doelman werd al getrakteerd op lovende woorden van Tom Heaton. Maar niet iedereen is even positief over de komst van onze landgenoot naar Old Trafford.

"Zijn kwaliteiten als doelman zijn indrukwekkend", liet Tom Heaton al optekenen over Senne Lammens. "Het is niet evident om als 23-jarige binnen te komen bij Manchester United. Maar hij doet het zomaar."

Levert dat komend weekend een eerste basisplaats op in de topper tegen Chelsea FC? Volgens Peter Schmeichel hebben The Red Devils de verkeerde doelman gehaald. 

Ik moet eerlijk bekennen dat ik Lammens niet kende tot ik de transferberichten zag verschijnen

Peter Schmeichel

"We hadden Emiliano Martinez moeten halen", aldus het clubicoon in The Sun. "Of we hadden Gianluigi Donnarumma moeten halen wanneer we de kans hadden. Die jongens hebben zich al bewezen op het hoogste niveau én brengen leiderschap mee. Nu hebben we de verkeerde doelman gehaald."

"Ik moet eerlijk bekennen dat ik Lammens niet kende tot ik de transferberichten zag verschijnen", gaat Schmeichel verder. "Zijn statistieken ogen uitstekend, maar dat was in België. Hoe zal hij omgaan met de druk die bij Manchester United hoort?"

Wie ziet Peter Schmeichel als de nummer één van Manchester United?

"Ik had het logisch gevonden om Lammens samen met Martinez aan te trekken", besluit de Deen. "Een ervaren wereldkampioen als nummer één en een talentvolle jonge doelman die in zijn schaduw kan ontwikkelen. Maar in plaats daarvan vragen we ons nu af wie de nummer één van Manchester United zal worden."

