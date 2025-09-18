Bij Manchester United heeft invloedrijke speler al het één en ander te zeggen over Senne Lammens

Zijn officiële debuut laat nog even op zich wachten, maar Senne Lammens heeft in Manchester al zijn visitekaartje afgegeven. De 23-jarige Belgische doelman kwam deze zomer voor 21 miljoen euro over van Antwerp en lijkt zijn plek bij de Engelse topclub snel te vinden.

Manchester United-icoon Tom Heaton (39) is alvast vol lof. De ervaren derde doelman vertelde in de podcast Training Ground Guru dat Lammens meteen indruk maakt op training. “We hebben nog maar een paar dagen samen getraind, maar hij lijkt me een heel goede jongen. Hij is rustig, maar heeft een sterke persoonlijkheid.”

Heaton spaarde de superlatieven niet. “Zijn basiskwaliteiten als keeper zijn zeer indrukwekkend. Dat heb ik hem ook meteen gezegd. Het is niet gemakkelijk om als 23-jarige binnen te komen bij Manchester United, maar tot nu toe is hij indrukwekkend geweest.”



Senne Lammens zal snel zijn kans krijgen

Voorlopig moet Lammens nog wachten op zijn eerste speelminuten. In de derby tegen Manchester City zat hij op de bank, terwijl Altay Bayindir onder de lat stond bij de pijnlijke 3-0-nederlaag. Toch lijkt het slechts een kwestie van tijd voor onze landgenoot zijn kans krijgt.

Met de transfer van André Onana naar Trabzonspor kwam er een plek vrij onder de lat. Lammens wordt er in de wandelgangen al genoemd als de natuurlijke opvolger, al beslist coach Ruben Amorim of en wanneer hij dat vertrouwen ook daadwerkelijk krijgt.

Zaterdagavond staat United voor een nieuwe test met een thuiswedstrijd tegen Chelsea. De kans is klein dat Lammens dan al in doel verschijnt, maar de eerste indrukken in Carrington doen vermoeden dat hij snel zijn kans zal krijgen.