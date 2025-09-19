Positief nieuws uit de ziekenboeg van Beerschot: "Hij is weer helemaal fit"

Beerschot gaat komende zaterdag op zoek naar een derde competitiezege op rij. Na een moeizame start lijken de Antwerpenaren helemaal onder stoom te zijn gekomen onder Mo Messoudi.

In het zog van leiders KV Kortrijk en SK Beveren zit ook Beerschot in een positieve flow. De voorbije drie wedstrijden (beker en competitie) werden telkens winnend afgesloten zonder een tegendoelpunt te incasseren.

De volgende opdracht voor de jongens van Mo Messoudi is een thuiswedstrijd tegen Francs Borains. "Ze hebben vier punten maar konden er al wel meer hebben. Defensief staan ze sterk en het is een ploeg die graag de bal heeft", blikte Messoudi via de clubkanalen van Beerschot vooruit op die wedstrijd.



Wachten op Mohamed

Bij Beerschot kijken ze ook uit naar Anas Haj Mohamed, een speler die vorig seizoen geregeld meedeed met Parma in de Serie A: "Maar hij kampt nog met een fysieke achterstand. We moeten ervoor zorgen dat we hem rustig brengen. Een wedstrijd starten is nog veel te vroeg voor hem."

Messoudi komt ook met een update over de ziekenboeg bij Beerschot: "Emile Doucouré is deels aan het trainen, die is bijna terug fit. Ryan Sanusi is sinds deze week weer volledig fit. Al zal een plek in de wedstrijdkern er vermoedelijk nog niet in zitten."

Mits een nieuwe zege kan Beerschot druk zetten op het leidersduo in de Challenger Pro League. Zowel Kortrijk als Beveren komen pas op zondag in actie, respectievelijk tegen Club NXT en Lokeren.