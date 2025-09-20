Hij was de rots in de branding bij Bayern München: Wereldkampioen stopt met voetballen

Hij was de rots in de branding bij Bayern München: Wereldkampioen stopt met voetballen

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Jérôme Boateng heeft aangekondigd een punt te zetten achter zijn professionele carrière. De voormalige verdediger van Bayern München stopt op 37-jarige leeftijd definitief met voetballen.

Jarenlang was hij een rots in de branding in het hartje van de Bayern München-defensie. Nu heeft Jérôme Boateng beslist om te stoppen met voetballen. Op 37-jarige leeftijd houdt hij het voor bekeken.

Dat kondigde Boateng zelf aan op zijn sociale media. De in Berlijn geboren verdediger zette voor Hertha Berlijn zijn eerste stappen in het profvoetbal. Na korte passages bij Hamburg en Manchester City trok hij in 2011 naar Bayern.

Wat hij daar allemaal won, is bijna hallucinant: Negen landstitels, vijf bekers, tweemaal de Champions League, even vaak de Europese Supercup en het WK voor Clubs. Boateng en Bayern regen de prijzen aan elkaar.

WK-winst met Duitsland

In 2014 won hij met Duitsland het WK in Brazilië. Tijdens de finale, waarin Boateng een hele wedstrijd tussen de lijnen stond, schoven ze het Argentinië van Lionel Messi opzij dankzij een doelpunt van Mario Götze.

Na zijn vertrek bij Bayern in 2021 speelde Boateng nog voor het Franse Olympique Lyon, het Italiaanse Salernitana en LASK Linz uit Oostenrijk. Naast het veld kwam de verdediger enkele jaren geleden in opspraak: Zijn ex-vrouw beschuldigde hem van mishandeling. Boateng kwam er na beroep vanaf met een waarschuwing en een voorwaardelijke boete.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Bundesliga
Bundesliga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Ligue 1
Ligue 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Lyon
Bayern München
Jérôme Boateng

Meer nieuws

Gewezen doelman van Club Brugge is uitblinker bij winnend Lierse: "We hadden wat geluk nodig"

Gewezen doelman van Club Brugge is uitblinker bij winnend Lierse: "We hadden wat geluk nodig"

11:20
Standard zet stappen onder Vincent Euvrard: "Willen hoger spelen met veel intensiteit"

Standard zet stappen onder Vincent Euvrard: "Willen hoger spelen met veel intensiteit"

11:00
Rik De Mil hekelt kalendermaker: "Waarom zij wel en wij niet?"

Rik De Mil hekelt kalendermaker: "Waarom zij wel en wij niet?"

10:30
3
Charles Vanhoutte over transfer naar OGC Nice: "Eerst mocht ik niet weg"

Charles Vanhoutte over transfer naar OGC Nice: "Eerst mocht ik niet weg"

10:00
🎥 Stevig schrikmomentje: speler Dender wordt onwel en moet worden afgevoerd naar ziekenhuis

🎥 Stevig schrikmomentje: speler Dender wordt onwel en moet worden afgevoerd naar ziekenhuis

09:45
Casper Nielsen ziet verbetering bij Standard ondanks matige start: "Iedereen voelt dat we de juiste weg inslaan" Interview

Casper Nielsen ziet verbetering bij Standard ondanks matige start: "Iedereen voelt dat we de juiste weg inslaan"

09:00
Nacer Chadli vertelt over zijn nieuwe leven als assistent-trainer: "Een logische stap"

Nacer Chadli vertelt over zijn nieuwe leven als assistent-trainer: "Een logische stap"

08:40
Marc Overmars brandt van ambitie: "Dan doen we terug mee om de titel"

Marc Overmars brandt van ambitie: "Dan doen we terug mee om de titel"

08:20
4
Franky Van der Elst over Racing Genk en Thorsten Fink: "Hij moet ook eens op tafel kloppen"

Franky Van der Elst over Racing Genk en Thorsten Fink: "Hij moet ook eens op tafel kloppen"

08:00
Wouter Vrancken weet hoe hij iets wil rapen tegen Club Brugge: "Maar we zullen top moeten zijn"

Wouter Vrancken weet hoe hij iets wil rapen tegen Club Brugge: "Maar we zullen top moeten zijn"

07:40
Nathan De Cat ontbolstert bij Anderlecht: "Ik moet gemener zijn"

Nathan De Cat ontbolstert bij Anderlecht: "Ik moet gemener zijn"

07:20
Luc De Fougerolles, huurling van FC Dender, is onder de indruk van de sfeer in de Belgische stadions

Luc De Fougerolles, huurling van FC Dender, is onder de indruk van de sfeer in de Belgische stadions

07:00
Geflopt bij RSC Anderlecht en nu in het team van de week van de Champions League

Geflopt bij RSC Anderlecht en nu in het team van de week van de Champions League

06:30
🎥 Een pareltje van Bilal El Khannouss en hij opent zijn rekening voor VFB Stuttgart

🎥 Een pareltje van Bilal El Khannouss en hij opent zijn rekening voor VFB Stuttgart

23:00
1
Zonder écht te overtuigen: KAA Gent laat weinig spaanders heel van Kadavers uit Dender

Zonder écht te overtuigen: KAA Gent laat weinig spaanders heel van Kadavers uit Dender

22:43
Lierse SK en Jong Genk beginnen uitstekend aan de zesde speeldag in de Challenger Pro League

Lierse SK en Jong Genk beginnen uitstekend aan de zesde speeldag in de Challenger Pro League

22:00
1
Maxim De Cuyper kan opgelucht ademhalen nadat hij vorige week geblesseerd naar de kant moest

Maxim De Cuyper kan opgelucht ademhalen nadat hij vorige week geblesseerd naar de kant moest

22:30
RWDM heeft goud in de handen met gouden handen

RWDM heeft goud in de handen met gouden handen

19:20
4
Jan-Carlo Simic met een zeer verrassende uitspraak na zijn vertrek bij RSC Anderlecht

Jan-Carlo Simic met een zeer verrassende uitspraak na zijn vertrek bij RSC Anderlecht

21:40
4
SK Beveren heeft een nieuw fenomeen tussen de doelpalen staan

SK Beveren heeft een nieuw fenomeen tussen de doelpalen staan

21:20
2
Drama voor Club Brugge en Simon Mignolet die maanden aan de kant zal staan

Drama voor Club Brugge en Simon Mignolet die maanden aan de kant zal staan

21:00
2
Hein Vanhaezebrouck heeft een verrassende man van de match na de klinkende overwinning van Club Brugge tegen AS Monaco

Hein Vanhaezebrouck heeft een verrassende man van de match na de klinkende overwinning van Club Brugge tegen AS Monaco

20:00
Fred Vanderbiest omschrijft zichzelf met een kenmerk waarin mensen hem niet herkennen

Fred Vanderbiest omschrijft zichzelf met een kenmerk waarin mensen hem niet herkennen

20:20
1
Yves Vanderhaeghe ziet RSC Anderlecht niet meedoen voor de prijzen dit seizoen

Yves Vanderhaeghe ziet RSC Anderlecht niet meedoen voor de prijzen dit seizoen

19:40
5
Positief nieuws uit de ziekenboeg van Beerschot: "Hij is weer helemaal fit"

Positief nieuws uit de ziekenboeg van Beerschot: "Hij is weer helemaal fit"

19:00
2
Nicolas Raskin krijgt uitstekend nieuws te horen bij Rangers

Nicolas Raskin krijgt uitstekend nieuws te horen bij Rangers

18:20
Anderlecht ziet twee spelers naar het WK U20 vertrekken, Cercle Brugge houdt het been stijf

Anderlecht ziet twee spelers naar het WK U20 vertrekken, Cercle Brugge houdt het been stijf

18:00
1
Zien we Jelle Vossen nog op het veld bij Zulte Waregem? "Dat hadden we beter moeten kaderen"

Zien we Jelle Vossen nog op het veld bij Zulte Waregem? "Dat hadden we beter moeten kaderen"

17:40
Opnieuw een blessure in de verdediging: Standard zonder vaste waarde naar Westerlo?

Opnieuw een blessure in de verdediging: Standard zonder vaste waarde naar Westerlo?

17:20
2
Stef Wils komt met slecht nieuws voor Antwerp: Aanvaller zal lange tijd aan de kant staan

Stef Wils komt met slecht nieuws voor Antwerp: Aanvaller zal lange tijd aan de kant staan

17:00
5
Stef Wils slaat mea culpa: "Ook voor mij is dit een leerproces"

Stef Wils slaat mea culpa: "Ook voor mij is dit een leerproces"

16:30
7
Boudeweel lyrisch over Club Brugge-sterkhouder: "Wat hij aanraakte, veranderde in goud"

Boudeweel lyrisch over Club Brugge-sterkhouder: "Wat hij aanraakte, veranderde in goud"

16:00
12
Sébastien Pocognoli en Union moeten na Europese stunt naar Racing Genk: "Ik verwacht een reactie"

Sébastien Pocognoli en Union moeten na Europese stunt naar Racing Genk: "Ik verwacht een reactie"

15:30
Vanderbiest hakt knoop door: Dit is de eerste doelman van KV Mechelen voor de komende wedstrijden

Vanderbiest hakt knoop door: Dit is de eerste doelman van KV Mechelen voor de komende wedstrijden

15:00
6
"Hij mag hoger mikken": Besnik Hasi hoopt plooien glad te strijken met Anderlecht-middenvelder

"Hij mag hoger mikken": Besnik Hasi hoopt plooien glad te strijken met Anderlecht-middenvelder

14:20
Kyriani Sabbe kritisch na ruime zege van Club Brugge tegen AS Monaco: "Begrijp het nog altijd niet"

Kyriani Sabbe kritisch na ruime zege van Club Brugge tegen AS Monaco: "Begrijp het nog altijd niet"

14:00
5

Meer nieuws

Populairste artikels

Bundesliga

 Speeldag 4
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 2-0 FC St. Pauli FC St. Pauli
1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 15:30 Bayern München Bayern München
FC Augsburg FC Augsburg 15:30 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05
Hamburger SV Hamburger SV 15:30 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim
Werder Bremen Werder Bremen 15:30 Freiburg Freiburg
RB Leipzig RB Leipzig 18:30 1. FC Köln 1. FC Köln
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 21/09 Union Berlin Union Berlin
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 21/09 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 21/09 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg

Nieuwste reacties

Soloria Soloria over Anderlecht - Antwerp: - zambatta zambatta over Rik De Mil hekelt kalendermaker: "Waarom zij wel en wij niet?" Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Peter Schmeichel steekt Senne Lammens onder de grond: "Manchester United heeft de verkeerde doelman aangetrokken" Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Marc Overmars brandt van ambitie: "Dan doen we terug mee om de titel" Swakken Swakken over RWDM heeft goud in de handen met gouden handen FC Bubbles FC Bubbles over Dankzij geweldige Europese week: Belgische clubs mogen dromen van twee rechtstreekse tickets voor de Champions League Afzuip Afzuip over Lierse SK en Jong Genk beginnen uitstekend aan de zesde speeldag in de Challenger Pro League ontleder ontleder ontleder ontleder over Jan-Carlo Simic met een zeer verrassende uitspraak na zijn vertrek bij RSC Anderlecht Impala Impala over Stef Wils komt met slecht nieuws voor Antwerp: Aanvaller zal lange tijd aan de kant staan Nero Nero over Yves Vanderhaeghe ziet RSC Anderlecht niet meedoen voor de prijzen dit seizoen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved