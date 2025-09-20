Hij was de rots in de branding bij Bayern München: Wereldkampioen stopt met voetballen

Jérôme Boateng heeft aangekondigd een punt te zetten achter zijn professionele carrière. De voormalige verdediger van Bayern München stopt op 37-jarige leeftijd definitief met voetballen.

Jarenlang was hij een rots in de branding in het hartje van de Bayern München-defensie. Nu heeft Jérôme Boateng beslist om te stoppen met voetballen. Op 37-jarige leeftijd houdt hij het voor bekeken.

Dat kondigde Boateng zelf aan op zijn sociale media. De in Berlijn geboren verdediger zette voor Hertha Berlijn zijn eerste stappen in het profvoetbal. Na korte passages bij Hamburg en Manchester City trok hij in 2011 naar Bayern.

Wat hij daar allemaal won, is bijna hallucinant: Negen landstitels, vijf bekers, tweemaal de Champions League, even vaak de Europese Supercup en het WK voor Clubs. Boateng en Bayern regen de prijzen aan elkaar.

WK-winst met Duitsland

In 2014 won hij met Duitsland het WK in Brazilië. Tijdens de finale, waarin Boateng een hele wedstrijd tussen de lijnen stond, schoven ze het Argentinië van Lionel Messi opzij dankzij een doelpunt van Mario Götze.

Na zijn vertrek bij Bayern in 2021 speelde Boateng nog voor het Franse Olympique Lyon, het Italiaanse Salernitana en LASK Linz uit Oostenrijk. Naast het veld kwam de verdediger enkele jaren geleden in opspraak: Zijn ex-vrouw beschuldigde hem van mishandeling. Boateng kwam er na beroep vanaf met een waarschuwing en een voorwaardelijke boete.