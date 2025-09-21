STVV zoekt uitweg voor dure vogel: "Bekijken alle opties"

STVV kende deze zomer een succesvolle transferperiode, maar niet alle puzzelstukken vallen meteen op hun plaats. Een van de spelers die voorlopig nauwelijks aan spelen toekomt, is Loïc Lapoussin. Sportief directeur André Pinto lichtte de situatie van de middenvelder toe in de podcast Bink!

Lapoussin, afkomstig van Union SG, kwam in de afgelopen seizoenen geregeld in het nieuws vanwege zijn talent, maar ook door incidenten buiten het veld.

Bij STVV heeft hij onder coach Wouter Vrancken nog geen plek kunnen afdwingen. Pinto erkent dat het voor alle partijen beter kan zijn als er een oplossing wordt gevonden.



“Hij ligt nog steeds onder contract bij ons. We werken samen met zijn makelaars om te bekijken welke markten nog open zijn”, aldus Pinto. “Mocht er niets concreets uitkomen, zullen we samen moeten zitten om de beste oplossing voor iedereen te vinden.”

De deur is niet helemaal dicht voor Lapoussin

De 29-jarige Lapoussin beschikt onmiskenbaar over kwaliteiten die een ploeg vooruit kunnen helpen. Zijn technische vaardigheden en creativiteit op het middenveld zijn duidelijk aanwezig, maar consistentie en attitude hebben hem tot nu toe parten gespeeld, zowel bij Union SG als bij STVV.

Pinto laat de deur niet volledig dicht: “We kennen zijn kwaliteiten. Hij zou de ploeg zeker kunnen helpen, maar dat is een onderwerp voor wanneer het moment daar is.” Het is dus nog afwachten of Lapoussin alsnog een rol krijgt in de selectie van Vrancken of dat een vertrek dichterbij komt.