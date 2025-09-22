Beau Reus blijft voorzichtig ondanks leidersplaats SK Beveren: "Dan wordt het nog gevaarlijk"

Beau Reus blijft voorzichtig ondanks leidersplaats SK Beveren: "Dan wordt het nog gevaarlijk"

SK Beveren is sinds zondag alleen leider in de Challenger Pro League. Het won de derby van het Waasland tegen Lokeren met het kleinste verschil en zag dat KV Kortrijk zich verslikte in Club NXT. Achteraf was Beau Reus dan ook tevreden met de winst.

Na zes wedstrijden heeft SK Beveren nog steeds het maximum van de punten in de Challenger Pro League. Het won met 1-0 van Lokeren dankzij een doelpunt van de ingevallen Ferre Slegers, die scoorde met zijn eerste actie van de wedstrijd.

Na de wedstrijd waren er uiteraard enkel lachende gezichten te spotten bij de thuisploeg. Zo ook doelman Beau Reus, die een interview gaf bij TV Oost. "We hebben heel veel kansen gecreëerd. Maar toch laten we het na, zoals tijdens eerdere wedstrijden, om dat doelpunt te maken. Dan wordt het toch nog gevaarlijk op het einde."

De keeper van de leider in de Challenger Pro League heeft nog altijd geen doelpunt moeten incasseren en ziet Beveren nu ook afstand nemen van KV Kortrijk: "Dat is nog mooier! Nou, misschien niet nóg mooier, maar alleszins wel mooi meegenomen."

Want Kortrijk wist inderdaad niet te winnen van Club NXT. De West-Vlamingen speelden een matige wedstrijd en verdienden ook niet meer dan een punt. Het is het eerste puntenverlies voor KVK, dat wel nog steeds tweede staat.

Op dinsdag begint al meteen de zesde speeldag in de Challenger Pro League. Zowel Beveren als Kortrijk krijgen wel nog een extra dagje recuperatie. Beveren trekt op woensdag naar RFC Liège, Kortrijk wacht een trip naar RWDM Brussels.

2e klasse

 Speeldag 6
Lierse SK Lierse SK 2-0 RWDM Brussels RWDM Brussels
Lommel SK Lommel SK 1-2 Jong Genk Jong Genk
Luik FC Luik FC 1-1 RSCA Futures RSCA Futures
K Beerschot VA K Beerschot VA 4-1 Francs Borains Francs Borains
Seraing Seraing 0-2 KAA Gent KAA Gent
Eupen Eupen 0-0 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
KV Kortrijk KV Kortrijk 1-1 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
SK Beveren SK Beveren 1-0 KSC Lokeren KSC Lokeren

