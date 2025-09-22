Een topfavoriet of een outsider? Wie wint de Ballon D'Or?

Een topfavoriet of een outsider? Wie wint de Ballon D'Or?

Maandagavond wordt de Ballon D'Or uitgereikt in Parijs. De beste voetballer van het afgelopen jaar zal worden bekroond met de grootste individuele prijs uit het voetbal. De grote favoriet om de trofee te winnen is Ousmane Dembélé.

Veel bekende voetbalpersoonlijkheden zullen vanaf 19.30 uur door het Théâtre du Châtelet in Parijs trekken. Later op de avond wordt de Ballon D'Or uitgereikt aan de beste voetballer van het afgelopen seizoen.

De winnaar zou wel eens kunnen luisteren naar de naam Ousmane Dembélé. De Parijzenaar heeft een geweldig seizoen 2024-2025 beleefd, waar hij onder andere de Champions League met PSG heeft gewonnen. In totaal speelde hij 53 wedstrijden in alle competities, waarbij hij 35 doelpunten maakte en 16 beslissende passes gaf.

Stormweer in Frankrijk heeft ook grote gevolgen voor ... Ballon d'Or

Naast de meest prestigieuze clubcompetitie heeft hij ook onlangs met de Parijse club de UEFA Super Cup, de Ligue 1, de Coupe de France en de Trophée des Champions gewonnen.

Maar niet alleen Dembélé is een kanshebber op de trofee. Ook het Spaanse godenkind Lamine Yamal wordt naar voren geschoven. Hij was, samen met Raphinha, de exponent van het attractieve Barcelona afgelopen seizoen en zou dat seizoen kunnen bekronen met de Ballon D'Or.

De andere kandidaten

Wat niet in het voordeel van Yamal spreekt, zijn zijn cijfers. Met amper negen doelpunten in de competitie (18 over alle competities) heeft hij toch wat mindere statistieken dan zijn Franse concurrent. De outsiders zijn Mohamed Salah (Liverpool), Kylian Mbappé (Real Madrid) en Dembélés teamgenoten Achraf Hakimi en Vitinha.

