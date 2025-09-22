Messoudi krijgt bevestiging bij Beerschot: "De huidige aanpak is de beste"

Beerschot kent een sterke start van het seizoen met veertien punten uit zes wedstrijden. De 4-1-zege tegen Francs Borains versterkt het vertrouwen in de huidige aanpak van hoofdtrainer Mo Messoudi.

Na enkele moeilijke wedstrijden toonde Beerschot zaterdagavond zijn potentieel. Volgens hoofdtrainer Mo Messoudi is de fysieke paraatheid van de spelers een cruciale factor: “Waar het aan het begin van het seizoen zaak was om het fysieke niveau op te krikken, kunnen we nu zeggen dat zo goed als iedereen fit is”, vertelt hij aan Het Belang van Limburg.

Tactiek

Met die fysieke basis kon het team zich richten op het tactische plan. “Dat werd zaterdag grotendeels goed uitgevoerd”, stelde Messoudi. Hij wees op de herkenbare speelstijl die zich ontwikkelt binnen de ploeg. “Je kan zien dat we stilaan een manier van voetballen erin gekregen hebben die iedereen oppikt, ook de jongens die niet starten.”

De vier verschillende doelpuntenmakers, waaronder invaller Vula, bevestigen volgens hem de brede inzetbaarheid van de kern. Hoewel Beerschot dominant begon, erkende Messoudi dat het wedstrijdverloop niet zonder risico was. Zijn ploeg creërde kansen, maar toch moest Beerschot nadien gas terugnemen, wat ruimte bood aan Francs Borains. “Francs Borains kon op die manier in de wedstrijd komen en deed ons heel wat kansen weggeven.”

Flexibiliteit

Ook de tweede helft begon aarzelend. “We startten veel te slap, terwijl zij wel scherp uit de kleedkamer kwam. Als ze daar de 1-1 maken, wordt het een hele andere partij”, aldus Messoudi. De ommekeer kwam er via Jordanov, die de 2-0 scoorde bij de eerste grote kans na rust. Vervolgens diepten Vula (met een pareltje) en van La Parra de score uit tot 4-0.

Messoudi toonde zich tevreden over het resultaat en de bevestiging van zijn werkwijze. “Dit bevestigt ons idee dat de huidige aanpak de beste is voor de spelers die we hebben.” Tegelijk benadrukte hij de noodzaak tot flexibiliteit. “Dat wil niet zeggen dat we zullen vastklampen aan deze speelwijze. We houden de tegenstander in het oog en evalueren ook onze eigen sterktes.” Dankzij enkele polyvalente spelers blijft Beerschot volgens hem tactisch wendbaar.