Zwart weekend voor imago Belgisch voetbal: ook in CPL zware rellen, 4 agenten gewond

Het Belgische voetbal kende een onrustig weekend naast de lijnen. Na de incidenten met een groepje Cercle-supporters, was het zaterdagavond ook raak in Eupen. Na afloop van de 0-0 tussen KAS Eupen en Patro Eisden Maasmechelen kwam het tot hevige rellen.

Op de bezoekersparking gingen leden van verschillende supportersclubs van Patro met elkaar op de vuist. Er werd pyrotechnisch materiaal afgestoken en de situatie escaleerde snel. Ook de aanwezige politie werd geviseerd door de relschoppers.

Daar bleef het niet bij. Een groep Eupen-supporters probeerde samen met een twintigtal Duitse fans uit Aken via de bezoekersingang toegang te krijgen tot het stadion. De ordediensten konden hen tegenhouden, maar de spanning bleef hoog oplopen.

Vier agenten gewond

De politie kreeg de situatie na verloop van tijd weer onder controle. Toch vielen er gewonden: vier agenten raakten lichtgewond tijdens de confrontaties.

Het onderzoek loopt intussen volop. Via camerabeelden probeert de politie de betrokken daders te identificeren en hen verantwoordelijk te stellen voor het geweld.

De incidenten werpen opnieuw een schaduw over het Belgische voetbal. Zowel de Pro League als de veiligheidsdiensten zullen dit weekend ongetwijfeld aangrijpen om de bestaande maatregelen tegen supportersgeweld opnieuw onder de loep te nemen.