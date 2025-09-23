Tedesco riep hem nog op voor zijn laatste matchen: Rode Duivel maakt zijn eerste minuten van het seizoen

Tedesco riep hem nog op voor zijn laatste matchen: Rode Duivel maakt zijn eerste minuten van het seizoen
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Albert Sambi Lokonga is deze zomer opnieuw van club gewisseld. Deze keer streeft hij naar meer stabiliteit bij Hamburger SV.

Albert Sambi Lokonga verliet Anderlecht vier jaar geleden om naar Arsenal te trekken. Tot een paar weken geleden lag hij er nog steeds onder contract.

Na uitleenbeurten aan Luton Town, Crystal Palace en Sevilla, tekende hij nu definitief bij Hamburger SV, terug in de Bundesliga. Voor Sambi is het nu tijd om zijn ritme terug te vinden.

Sambi Lokonga is helemaal gestart aan zijn nieuw avontuur

Afgelopen weekend mocht de voormalige Anderlecht-speler tegen Heidenheim zijn eerste minuten maken voor zijn nieuwe club. Hamburg won met 2-1, met onder meer een doelpunt van Luka Vuskovic (ex-Westerlo).

Voor Sambi Lokonga was dit zijn eerste officiële wedstrijdoptreden in meer dan vier maanden tijd. Op een zijspoor bij Arsenal, trok hij pas naar Hamburg in de laatste rechte lijn van de transferperiode.

Helaas voor hem staat Domenico Tedesco niet langer aan het roer van de Rode Duivels. Onze voormalige bondscoach had hem voor het laatst opgeroepen in november vorig jaar en leek een zwak te hebben voor spelers die actief zijn in de Bundesliga. Hij zal hard moeten werken om terug te keren in de selectie met overtuigende optredens van Nicolas Raskin en Hans Vanaken, of met de opkomst van Jorthy Mokio.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Bundesliga
Bundesliga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Albert Sambi Lokonga

Meer nieuws

LIVE: Nog een heel goeie kans voor Huerta, maar afwerking lijkt nergens op Live

LIVE: Nog een heel goeie kans voor Huerta, maar afwerking lijkt nergens op

21:09
Zo liggen de kaarten op tafel: Anderlecht én Stroeykens denken hetzelfde over contractverlenging

Zo liggen de kaarten op tafel: Anderlecht én Stroeykens denken hetzelfde over contractverlenging

21:00
Probleem opgelost bij Club Brugge: iedereen vond het niet genoeg, maar hij verbaast met snelle ontwikkeling

Probleem opgelost bij Club Brugge: iedereen vond het niet genoeg, maar hij verbaast met snelle ontwikkeling

20:40
"Schandalige arrogantie én minachting!" Hoe de vête tussen Marseille en PSG een nieuw hoogtepunt heeft bereikt

"Schandalige arrogantie én minachting!" Hoe de vête tussen Marseille en PSG een nieuw hoogtepunt heeft bereikt

20:20
Nu de handtekeningen gezet zijn: Dit bedrag betalen de Japanners voor de aandelen van Beerschot

Nu de handtekeningen gezet zijn: Dit bedrag betalen de Japanners voor de aandelen van Beerschot

20:00
2
Antwerp heeft héél goed nieuws over de opening van Tribune Twee op Bosuil

Antwerp heeft héél goed nieuws over de opening van Tribune Twee op Bosuil

19:40
1
JPL-spits maakt indruk op Filip Joos: "Onuachu-vibes"

JPL-spits maakt indruk op Filip Joos: "Onuachu-vibes"

19:30
Paleisrevolutie bij Tielemans en Onana: 'De ene per direct weg, de andere krijgt héél duidelijk ultimatum'

Paleisrevolutie bij Tielemans en Onana: 'De ene per direct weg, de andere krijgt héél duidelijk ultimatum'

19:20
1
Serieuze opsteker voor Anderlecht: paars-wit recupereert belangrijke speler

Serieuze opsteker voor Anderlecht: paars-wit recupereert belangrijke speler

18:50
Het geval Cédric Hatenboer dat Olivier Renard koppijn bezorgt: hoe het zover is kunnen komen

Het geval Cédric Hatenboer dat Olivier Renard koppijn bezorgt: hoe het zover is kunnen komen

18:40
Wesley Sonck geeft de reden waarom zélfs Dender zich geen zorgen moet maken

Wesley Sonck geeft de reden waarom zélfs Dender zich geen zorgen moet maken

18:30
"In het moderne voetbal bestaat dankbaarheid niet": Danijel Milicevic hard na ontslag bij Gent

"In het moderne voetbal bestaat dankbaarheid niet": Danijel Milicevic hard na ontslag bij Gent

18:00
Waarom Bayat zo los ging na nederlaag tegen Zulte Waregem en we hem misschien nog dankbaar moeten zijn

Waarom Bayat zo los ging na nederlaag tegen Zulte Waregem en we hem misschien nog dankbaar moeten zijn

17:50
2
Opvallende afwezigen en een belangrijke terugkeer bij Club Brugge voor match tegen Westerlo

Opvallende afwezigen en een belangrijke terugkeer bij Club Brugge voor match tegen Westerlo

17:40
Jorthy Mokio krijgt plots steun uit wel heel opvallend hoek

Jorthy Mokio krijgt plots steun uit wel heel opvallend hoek

17:20
Jacky Mathijssen waarschuwt Genk-trainer Thorsten Fink

Jacky Mathijssen waarschuwt Genk-trainer Thorsten Fink

17:01
1
Belgische voetbalwereld in rouw: ex-coach Rik Pauwels overleden op 88-jarige leeftijd

Belgische voetbalwereld in rouw: ex-coach Rik Pauwels overleden op 88-jarige leeftijd

16:30
Club Brugge werd al gewaarschuwd: "Ik verwacht dat ze hun lesje geleerd hebben"

Club Brugge werd al gewaarschuwd: "Ik verwacht dat ze hun lesje geleerd hebben"

16:00
1
Roméo Lavia verrast met opvallend bericht na Ballon d'Or voor Dembélé

Roméo Lavia verrast met opvallend bericht na Ballon d'Or voor Dembélé

15:31
🎥 📷 Zulte Waregem komt met iets helemaal nieuws: "Frisheid en elegantie"

🎥 📷 Zulte Waregem komt met iets helemaal nieuws: "Frisheid en elegantie"

15:15
Moet Thorsten Fink aanblijven als coach bij KRC Genk? Wesley Sonck velt duidelijk oordeel

Moet Thorsten Fink aanblijven als coach bij KRC Genk? Wesley Sonck velt duidelijk oordeel

15:00
3
Wie hem bij Club Brugge wil weghalen, brengt maar beter een héél dikke portefeuille mee: nog sterker geworden

Wie hem bij Club Brugge wil weghalen, brengt maar beter een héél dikke portefeuille mee: nog sterker geworden

14:40
4
Peter Vandenbempt merkt heel belangrijk verschil op tussen Genk en Union SG

Peter Vandenbempt merkt heel belangrijk verschil op tussen Genk en Union SG

14:01
Helemaal gedaan is de mercato niet: Charleroi kan zich nog versterken met deze aanvaller

Helemaal gedaan is de mercato niet: Charleroi kan zich nog versterken met deze aanvaller

14:20
Danijel Milicevic wees deze zomer twee Belgische ploegen af: ex-Gent-coach heeft grote ambities

Danijel Milicevic wees deze zomer twee Belgische ploegen af: ex-Gent-coach heeft grote ambities

13:00
1
Standard-verdediger doet inspiratie op bij Club Brugge: "Elke fout kan fataal zijn" Interview

Standard-verdediger doet inspiratie op bij Club Brugge: "Elke fout kan fataal zijn"

13:30
LIVE: Anderlecht en Gent kunnen beide zowaar tweede worden: vooral Hasi heeft zege dringend nodig

LIVE: Anderlecht en Gent kunnen beide zowaar tweede worden: vooral Hasi heeft zege dringend nodig

12:35
"Morele schade" & "Het is erg vreemd": vader van Lamine Yamal doet opmerkelijke uitspraken

"Morele schade" & "Het is erg vreemd": vader van Lamine Yamal doet opmerkelijke uitspraken

12:41
16
Een traject à la Storm? Speler kiest KVM boven Eredivisie en moet wennen aan België: "Zij spelen alleen lang" Reactie

Een traject à la Storm? Speler kiest KVM boven Eredivisie en moet wennen aan België: "Zij spelen alleen lang"

12:10
Wesley Sonck verrast: "Ik zou hem in de spits zetten bij Anderlecht"

Wesley Sonck verrast: "Ik zou hem in de spits zetten bij Anderlecht"

12:20
2
Analist ziet al een opvolger uit de eigen competitie voor Besnik Hasi: "Zou hem graag bij Anderlecht zien"

Analist ziet al een opvolger uit de eigen competitie voor Besnik Hasi: "Zou hem graag bij Anderlecht zien"

12:00
4
Waarom Jelle Vossen op de bank zetten? Dit is de verklaring waarom goalgetter amper aan de bak komt

Waarom Jelle Vossen op de bank zetten? Dit is de verklaring waarom goalgetter amper aan de bak komt

11:40
4
Steven Defour & co zeer kritisch voor Antwerp en Anderlecht

Steven Defour & co zeer kritisch voor Antwerp en Anderlecht

11:20
🎥 VAR redt Kevin De Bruyne van strafschop: Napoli met de schrik vrij

🎥 VAR redt Kevin De Bruyne van strafschop: Napoli met de schrik vrij

11:00
1
Danijel Milicevic breekt de stilte en prikt ook naar Sam Baro: "Hij bleef dat herhalen, maar ..."

Danijel Milicevic breekt de stilte en prikt ook naar Sam Baro: "Hij bleef dat herhalen, maar ..."

10:30
5
Kans op de titel nu al weg voor Genk? Vanhaezebrouck legt vinger op de wonde

Kans op de titel nu al weg voor Genk? Vanhaezebrouck legt vinger op de wonde

10:00
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Bundesliga

 Speeldag 4
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 2-0 FC St. Pauli FC St. Pauli
1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 1-4 Bayern München Bayern München
FC Augsburg FC Augsburg 1-4 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05
Hamburger SV Hamburger SV 2-1 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim
Werder Bremen Werder Bremen 0-3 Freiburg Freiburg
RB Leipzig RB Leipzig 3-1 1. FC Köln 1. FC Köln
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 3-4 Union Berlin Union Berlin
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 1-1 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 1-0 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg

Nieuwste reacties

Walter Baseggio Walter Baseggio over Anderlecht - KAA Gent: 0-0 Purple Rain Purple Rain over Nu de handtekeningen gezet zijn: Dit bedrag betalen de Japanners voor de aandelen van Beerschot Purple Rain Purple Rain over Hoe de rivaliteit tussen Antwerp en Beerschot ook impact heeft bij ... De Verraders RememberLierse RememberLierse over Waarom Bayat zo los ging na nederlaag tegen Zulte Waregem en we hem misschien nog dankbaar moeten zijn RememberLierse RememberLierse over Paleisrevolutie bij Tielemans en Onana: 'De ene per direct weg, de andere krijgt héél duidelijk ultimatum' Jos Het Ei Jos Het Ei over Antwerp heeft héél goed nieuws over de opening van Tribune Twee op Bosuil RememberLierse RememberLierse over Filip Joos streng voor Bart Verhaeghe: "Dat je zoiets zegt als voorzitter van Club Brugge: klein" JaKu JaKu over Komt toekomstige opvolger Ordonez uit ... eigen rangen bij Club Brugge? JaKu JaKu over Analist ziet al een opvolger uit de eigen competitie voor Besnik Hasi: "Zou hem graag bij Anderlecht zien" Vital Verheyen Vital Verheyen over Vanhaezebrouck zegt waar het op staat bij Genk: "Ze missen hém, dit zijn cijfers van een degradant" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved