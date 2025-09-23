Tedesco riep hem nog op voor zijn laatste matchen: Rode Duivel maakt zijn eerste minuten van het seizoen

Albert Sambi Lokonga is deze zomer opnieuw van club gewisseld. Deze keer streeft hij naar meer stabiliteit bij Hamburger SV.

Albert Sambi Lokonga verliet Anderlecht vier jaar geleden om naar Arsenal te trekken. Tot een paar weken geleden lag hij er nog steeds onder contract.

Na uitleenbeurten aan Luton Town, Crystal Palace en Sevilla, tekende hij nu definitief bij Hamburger SV, terug in de Bundesliga. Voor Sambi is het nu tijd om zijn ritme terug te vinden.

Sambi Lokonga is helemaal gestart aan zijn nieuw avontuur

Afgelopen weekend mocht de voormalige Anderlecht-speler tegen Heidenheim zijn eerste minuten maken voor zijn nieuwe club. Hamburg won met 2-1, met onder meer een doelpunt van Luka Vuskovic (ex-Westerlo).

Voor Sambi Lokonga was dit zijn eerste officiële wedstrijdoptreden in meer dan vier maanden tijd. Op een zijspoor bij Arsenal, trok hij pas naar Hamburg in de laatste rechte lijn van de transferperiode.

Helaas voor hem staat Domenico Tedesco niet langer aan het roer van de Rode Duivels. Onze voormalige bondscoach had hem voor het laatst opgeroepen in november vorig jaar en leek een zwak te hebben voor spelers die actief zijn in de Bundesliga. Hij zal hard moeten werken om terug te keren in de selectie met overtuigende optredens van Nicolas Raskin en Hans Vanaken, of met de opkomst van Jorthy Mokio.