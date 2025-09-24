🎥 Dodi Lukebakio toont zich meteen tijdens debuut voor het Benfica van José Mourinho

Dodi Lukebakio vertrok aan het eind van de zomermercato naar Portugal. Hij verliet het Spaanse Sevilla voor Benfica. Daar maakte hij op dinsdag zijn debuut. De flankaanvaller was meteen goed voor een assist.

Hoewel hij bij Sevilla de ster van het elftal was, koos Dodi Lukebakio aan het eind van de zomerse transferperiode toch eieren voor zijn geld. Hij verliet Spanje en maakte de overstap naar de Portugese topclub Benfica.

Met Benfica speelt Lukebakio Champions League tegen onder meer Chelsea en Real Madrid. Lukebakio kreeg met José Mourinho recent ook een nieuwe coach. Die liet onze landgenoot op dinsdag debuteren voor zijn nieuwe club.

Meteen beslissend

Lukebakio mocht iets voorbij het uur invallen bij Benfica. Hij kwam in de plaats van gewezen Union-aanvaller Franjo Ivanovic. Vijf minuten voor tijd was onze landgenoot meteen beslissend met een assist voor de 1-0 van Sudakov.

Toch volstond dat niet voor de zege. In de toegevoegde tijd wist Rio Ave nog een punt uit de brand te slepen dankzij een late gelijkmaker. En zo verliest Mourinho voor het eerst punten als coach van Benfica.

In de stand wil dat zeggen dat Benfica na zes wedstrijden op een derde plaats staat met 14 op 18. Leider Porto liet nog geen enkel punt liggen. Het Sporting van Zeno Debast staat voorlopig op de tweede plaats met één punt meer dan Benfica.