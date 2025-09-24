Beerschot-fans dromen al van nieuwe promotie: dit heeft coach Mo Messoudi erover te zeggen

Na de degradatie van vorig seizoen draait Beerschot uitstekend in 1B. De Ratten zijn nog ongeslagen, de spelers in vorm, en coach Mo Messoudi kampt al met een luxeprobleem.

Beerschot degradeerde afgelopen seizoen meteen weer naar de Challenger Pro League, na één seizoen op het hoogste niveau in België. Nu ze weer in 1B spelen, loopt alles gesmeerd.

De Ratten zijn nog ongeslagen en zitten in een heel goede flow. Eigenlijk doen ook alle spelers het prima en daardoor zit trainer Mo Messoudi al met een luxeprobleem.



Lees ook... Beerschot oogst lof in CPL: "De beste ploeg van de vier ploegen bovenaan het klassement"

"Heel wat jongens zijn in vorm. Dat maakt het voor een trainer niet gemakkelijk", zegt Messoudi bij Het Laatste Nieuws. "De ploeg is intussen goed gestoffeerd. Het is aan mij om in eer en geweten knopen door te hakken."

Beerschot-fans hopen al op een nieuwe promotie

De Beerschot-supporters worden uiteraard ook blij van het spel dat gebracht wordt en de resultaten die volgen. Tijdens de match tegen Jong Genk werd er al gezongen over een eventuele promotie.

"Wat de gezangen betreft: er is veel enthousiasme bij de supporters, maar ‘met Mo naar eerste klasse’ is nog te voorbarig. We hebben nog een lange weg af te leggen", besluit Messoudi.