Beerschot-fans dromen al van nieuwe promotie: dit heeft coach Mo Messoudi erover te zeggen

Beerschot-fans dromen al van nieuwe promotie: dit heeft coach Mo Messoudi erover te zeggen

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Na de degradatie van vorig seizoen draait Beerschot uitstekend in 1B. De Ratten zijn nog ongeslagen, de spelers in vorm, en coach Mo Messoudi kampt al met een luxeprobleem.

Beerschot degradeerde afgelopen seizoen meteen weer naar de Challenger Pro League, na één seizoen op het hoogste niveau in België. Nu ze weer in 1B spelen, loopt alles gesmeerd.

De Ratten zijn nog ongeslagen en zitten in een heel goede flow. Eigenlijk doen ook alle spelers het prima en daardoor zit trainer Mo Messoudi al met een luxeprobleem.

Lees ook... Beerschot oogst lof in CPL: "De beste ploeg van de vier ploegen bovenaan het klassement"

"Heel wat jongens zijn in vorm. Dat maakt het voor een trainer niet gemakkelijk", zegt Messoudi bij Het Laatste Nieuws. "De ploeg is intussen goed gestoffeerd. Het is aan mij om in eer en geweten knopen door te hakken."

Beerschot-fans hopen al op een nieuwe promotie

De Beerschot-supporters worden uiteraard ook blij van het spel dat gebracht wordt en de resultaten die volgen. Tijdens de match tegen Jong Genk werd er al gezongen over een eventuele promotie.

"Wat de gezangen betreft: er is veel enthousiasme bij de supporters, maar ‘met Mo naar eerste klasse’ is nog te voorbarig. We hebben nog een lange weg af te leggen", besluit Messoudi.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
K Beerschot VA
Jong Genk
Mohamed Messoudi

Meer nieuws

Beerschot oogst lof in CPL: "De beste ploeg van de vier ploegen bovenaan het klassement"

Beerschot oogst lof in CPL: "De beste ploeg van de vier ploegen bovenaan het klassement"

21:10
1
Gekker wordt het niet: Club Brugge en Westerlo delen de punten in wedstrijd met tien(!) doelpunten

Gekker wordt het niet: Club Brugge en Westerlo delen de punten in wedstrijd met tien(!) doelpunten

22:33
Vanhaezebrouck zegt waarom Oh en Erabi niet scoren zoals Tolu en wat het probleem is met Ito

Vanhaezebrouck zegt waarom Oh en Erabi niet scoren zoals Tolu en wat het probleem is met Ito

22:30
Vier matchen in de Challenger Pro League: wie ging met de drie punten lopen?

Vier matchen in de Challenger Pro League: wie ging met de drie punten lopen?

21:55
Spitsenprobleem opgelost? Beerschot dankt nieuwe aanvaller voor vierde zege op rij

Spitsenprobleem opgelost? Beerschot dankt nieuwe aanvaller voor vierde zege op rij

14:40
1
OFFICIEEL Beerschot heeft een nieuwe eigenaar: zo reageren alle (ex-)aandeelhouders

OFFICIEEL Beerschot heeft een nieuwe eigenaar: zo reageren alle (ex-)aandeelhouders

17:20
11
"Je kunt dat van hem niet verwachten": Patrick Goots neemt Antwerpspeler in bescherming

"Je kunt dat van hem niet verwachten": Patrick Goots neemt Antwerpspeler in bescherming

21:40
Marc Degryse verwacht meer van Genkspeler: "Een topverdediger moet foutloos zijn"

Marc Degryse verwacht meer van Genkspeler: "Een topverdediger moet foutloos zijn"

21:20
1
Filip Joos doet opvallende vaststelling over Joaquin Seys: "Het gebeurde twee keer"

Filip Joos doet opvallende vaststelling over Joaquin Seys: "Het gebeurde twee keer"

21:00
Hoe Jerry Afriyie het grote geld kan binnenhalen voor La Louvière

Hoe Jerry Afriyie het grote geld kan binnenhalen voor La Louvière

20:40
Wie krijgt Union klein? "Ik zie niemand die hen kan stoppen"

Wie krijgt Union klein? "Ik zie niemand die hen kan stoppen"

20:20
3
Jordi Vanlerberghe doet boekje open over Gert Verheyen: "Hij is zo'n soort mens"

Jordi Vanlerberghe doet boekje open over Gert Verheyen: "Hij is zo'n soort mens"

20:00
1
Davy Roef reageert met klare taal op goal van Mario Stroeykens

Davy Roef reageert met klare taal op goal van Mario Stroeykens

19:40
2
Hij wil graag terugkeren: Tjaronn Chery staat voor opvallende comeback

Hij wil graag terugkeren: Tjaronn Chery staat voor opvallende comeback

19:20
1
Spanning stijgt in Challenger Pro League: "We zijn de supporters een revanche verschuldigd"

Spanning stijgt in Challenger Pro League: "We zijn de supporters een revanche verschuldigd"

17:40
Wesley Sonck gelooft niet in Antwerp: "Dat zou een mirakel zijn"

Wesley Sonck gelooft niet in Antwerp: "Dat zou een mirakel zijn"

19:00
4
Selim Amallah is niet de enige: deze voormalige spelers uit de Pro League zijn nog steeds gratis op te halen

Selim Amallah is niet de enige: deze voormalige spelers uit de Pro League zijn nog steeds gratis op te halen

18:40
3
"Ons werk was eigenlijk al klaar, maar...": KV Mechelen heeft verdedigende versterking helemaal beet

"Ons werk was eigenlijk al klaar, maar...": KV Mechelen heeft verdedigende versterking helemaal beet

18:40
Antwerp is gewaarschuwd: Zulte Waregem dankt nieuwe rots in de branding voor defensieve stabiliteit

Antwerp is gewaarschuwd: Zulte Waregem dankt nieuwe rots in de branding voor defensieve stabiliteit

18:20
Cijfers van Westerlo op bezoek bij Club Brugge liegen er niet om: "Dat wist ik niet"

Cijfers van Westerlo op bezoek bij Club Brugge liegen er niet om: "Dat wist ik niet"

18:00
OFFICIEEL: Charleroi haalt jong aanvalsgeweld in huis

OFFICIEEL: Charleroi haalt jong aanvalsgeweld in huis

17:00
1
Duel onder hoogspanning voor Charles Vanhoutte en OGC Nice: "Meer dan honderd arrestaties"

Duel onder hoogspanning voor Charles Vanhoutte en OGC Nice: "Meer dan honderd arrestaties"

16:30
Nu al een schot in de roos: Waarom Charleroi voor een kater zorgt bij Dender

Nu al een schot in de roos: Waarom Charleroi voor een kater zorgt bij Dender

16:00
Anderlecht-verdediger overtuigt andermaal niet: "Hasi irriteerde zich aan hem"

Anderlecht-verdediger overtuigt andermaal niet: "Hasi irriteerde zich aan hem"

15:30
9
Standard komt met positief nieuws over onfortuinlijke Homawoo

Standard komt met positief nieuws over onfortuinlijke Homawoo

15:00
🎥 Dodi Lukebakio toont zich meteen tijdens debuut voor het Benfica van José Mourinho

🎥 Dodi Lukebakio toont zich meteen tijdens debuut voor het Benfica van José Mourinho

14:20
Colin Coosemans springt in de bres voor bekritiseerde ploegmaat: "Hij verdient meer krediet"

Colin Coosemans springt in de bres voor bekritiseerde ploegmaat: "Hij verdient meer krediet"

14:00
FIFA denkt aan nóg verdere uitbreiding van wereldbeker: "Geloven in een historisch WK in 2030"

FIFA denkt aan nóg verdere uitbreiding van wereldbeker: "Geloven in een historisch WK in 2030"

13:30
7
🎥 Timothy Castagne beslissend in bekerzege Fulham

🎥 Timothy Castagne beslissend in bekerzege Fulham

13:00
Moet Thorsten Fink vrezen voor zijn job? "Er moet stilaan een kentering komen"

Moet Thorsten Fink vrezen voor zijn job? "Er moet stilaan een kentering komen"

12:40
1
Théo Leoni en Norman Bassette schitteren onder Karel Geraerts

Théo Leoni en Norman Bassette schitteren onder Karel Geraerts

12:20
Club Brugge oogst lof: "Dit had niemand meer verwacht van een Belgische club"

Club Brugge oogst lof: "Dit had niemand meer verwacht van een Belgische club"

12:00
Een meerwaarde voor Anderlecht? Wat is er geworden van Selim Amallah na zijn vertrek bij Standard?

Een meerwaarde voor Anderlecht? Wat is er geworden van Selim Amallah na zijn vertrek bij Standard?

11:40
4
Transfernieuws en Transfergeruchten 24/09: Kalu Ojim

Transfernieuws en Transfergeruchten 24/09: Kalu Ojim

10:31
Veel minder dan Club Brugge en Union SG in de CL: dit bedragt krijgt Racing Genk voor Europa League

Veel minder dan Club Brugge en Union SG in de CL: dit bedragt krijgt Racing Genk voor Europa League

11:20
Anderlecht heeft grote beslissing genomen rond Ali Maamar

Anderlecht heeft grote beslissing genomen rond Ali Maamar

11:00
1

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 7
Francs Borains Francs Borains 0-0 Seraing Seraing
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 0-2 RSCA Futures RSCA Futures
Jong Genk Jong Genk 0-2 K Beerschot VA K Beerschot VA
RWDM Brussels RWDM Brussels 1-2 KV Kortrijk KV Kortrijk
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 0-2 Lommel SK Lommel SK
Luik FC Luik FC 1-2 SK Beveren SK Beveren
KSC Lokeren KSC Lokeren 3-3 Eupen Eupen
KAA Gent KAA Gent 25/09 Lierse SK Lierse SK

Nieuwste reacties

pief pief over Club Brugge - Westerlo: 5-5 1872 1872 over Marc Degryse verwacht meer van Genkspeler: "Een topverdediger moet foutloos zijn" mantoch mantoch over OFFICIEEL Beerschot heeft een nieuwe eigenaar: zo reageren alle (ex-)aandeelhouders Jean Janssens Jean Janssens over Beerschot-fans dromen al van nieuwe promotie: dit heeft coach Mo Messoudi erover te zeggen King of Highbury King of Highbury over KAA Gent héél zwak, reacties spreken boekdelen: "Verliezen kan gebeuren, maar dit..." Artevelde Artevelde over Davy Roef reageert met klare taal op goal van Mario Stroeykens Dirk1897 Dirk1897 over Wie krijgt Union klein? "Ik zie niemand die hen kan stoppen" Beerschot 2020 Beerschot 2020 over Beerschot oogst lof in CPL: "De beste ploeg van de vier ploegen bovenaan het klassement" PhP PhP over Wesley Sonck gelooft niet in Antwerp: "Dat zou een mirakel zijn" Thoma888 Thoma888 over Selim Amallah is niet de enige: deze voormalige spelers uit de Pro League zijn nog steeds gratis op te halen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved