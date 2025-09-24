Moet Thorsten Fink vrezen voor zijn job? "Er moet stilaan een kentering komen"

Racing Genk trapt donderdag op het veld van het Schotse Rangers zijn Europa League-campagne af. In de competitie loopt het niet lekker voor de Limburgers en dat weet ook Head of Football Dimitri De Condé.

Na een zwakke competitiestart, wat punten betreft alleszins, staat Racing Genk na acht speeldagen op de veertiende plaats. Enkel Oud-Heverlee Leuven en Dender vinden we nog onder de Limburgers in het klassement.

Op donderdag speelt Genk op het veld van Rangers uit Schotland. Het is de eerste horde die het team van Thorsten Fink tot een goed einde zal moeten brengen. Head of Football Dimitri De Condé hoopt dat zijn team het negatieve gevoel kan wegspelen in de komende wedstrijden.



"We hebben een kantelmoment nodig. Als je in Glasgow iets kan neerzetten, kan dat wel eens voor een klik zorgen die we echt wel nodig hebben om de komende weken terug vertrouwen in het team te krijgen", vertelt hij bij Het Laatste Nieuws.

Fink in de problemen?

De Condé weet dat er snel resultaten moeten volgen, anders zal de positie van trainer Fink beginnen wankelen: "We staan hier als één blok en steunen mekaar. We pretenderen een topclub te zijn. Dan moet je ook met kritiek omkunnen, en net dan de koppen samensteken om er het maximale uit te halen. We hebben wel het realisme dat er een kentering zal moeten komen, want we willen niet dat het seizoen blijft lopen zoals het nu loopt."

En dus kan Racing Genk maar beter winnen op het veld van Rangers. Enkele dagen later moeten ze alweer vol aan de bak. Dan staat er de derby tegen Sint-Truiden op het menu. STVV staat na een prima competitiestart op een voorlopige derde plaats.