Moet Thorsten Fink vrezen voor zijn job? "Er moet stilaan een kentering komen"

Moet Thorsten Fink vrezen voor zijn job? "Er moet stilaan een kentering komen"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Racing Genk trapt donderdag op het veld van het Schotse Rangers zijn Europa League-campagne af. In de competitie loopt het niet lekker voor de Limburgers en dat weet ook Head of Football Dimitri De Condé.

Na een zwakke competitiestart, wat punten betreft alleszins, staat Racing Genk na acht speeldagen op de veertiende plaats. Enkel Oud-Heverlee Leuven en Dender vinden we nog onder de Limburgers in het klassement.

Op donderdag speelt Genk op het veld van Rangers uit Schotland. Het is de eerste horde die het team van Thorsten Fink tot een goed einde zal moeten brengen. Head of Football Dimitri De Condé hoopt dat zijn team het negatieve gevoel kan wegspelen in de komende wedstrijden.

Lees ook... Heel goed nieuws bij KRC Genk voor Europese clash met Rangers

"We hebben een kantelmoment nodig. Als je in Glasgow iets kan neerzetten, kan dat wel eens voor een klik zorgen die we echt wel nodig hebben om de komende weken terug vertrouwen in het team te krijgen", vertelt hij bij Het Laatste Nieuws.

Fink in de problemen?

De Condé weet dat er snel resultaten moeten volgen, anders zal de positie van trainer Fink beginnen wankelen: "We staan hier als één blok en steunen mekaar. We pretenderen een topclub te zijn. Dan moet je ook met kritiek omkunnen, en net dan de koppen samensteken om er het maximale uit te halen. We hebben wel het realisme dat er een kentering zal moeten komen, want we willen niet dat het seizoen blijft lopen zoals het nu loopt."

En dus kan Racing Genk maar beter winnen op het veld van Rangers. Enkele dagen later moeten ze alweer vol aan de bak. Dan staat er de derby tegen Sint-Truiden op het menu. STVV staat na een prima competitiestart op een voorlopige derde plaats.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Rangers FC - KRC Genk live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00 (25/09).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Europa League
Europa League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
Rangers FC
Dimitri De Condé

Meer nieuws

Heel goed nieuws bij KRC Genk voor Europese clash met Rangers

Heel goed nieuws bij KRC Genk voor Europese clash met Rangers

10:00
1
Colin Coosemans springt in de bres voor bekritiseerde ploegmaat: "Hij verdient meer krediet"

Colin Coosemans springt in de bres voor bekritiseerde ploegmaat: "Hij verdient meer krediet"

14:00
Veel minder dan Club Brugge en Union SG in de CL: dit bedragt krijgt Racing Genk voor Europa League

Veel minder dan Club Brugge en Union SG in de CL: dit bedragt krijgt Racing Genk voor Europa League

11:20
FIFA denkt aan nóg verdere uitbreiding van wereldbeker: "Geloven in een historisch WK in 2030"

FIFA denkt aan nóg verdere uitbreiding van wereldbeker: "Geloven in een historisch WK in 2030"

13:30
🎥 Timothy Castagne beslissend in bekerzege Fulham

🎥 Timothy Castagne beslissend in bekerzege Fulham

13:00
Théo Leoni en Norman Bassette schitteren onder Karel Geraerts

Théo Leoni en Norman Bassette schitteren onder Karel Geraerts

12:20
Club Brugge oogst lof: "Dit had niemand meer verwacht van een Belgische club"

Club Brugge oogst lof: "Dit had niemand meer verwacht van een Belgische club"

12:00
Een meerwaarde voor Anderlecht? Wat is er geworden van Selim Amallah na zijn vertrek bij Standard?

Een meerwaarde voor Anderlecht? Wat is er geworden van Selim Amallah na zijn vertrek bij Standard?

11:40
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 24/09: Kalu Ojim

Transfernieuws en Transfergeruchten 24/09: Kalu Ojim

10:31
Anderlecht heeft grote beslissing genomen rond Ali Maamar

Anderlecht heeft grote beslissing genomen rond Ali Maamar

11:00
1
Besnik Hasi benadrukt belang van speler die niet vertrok: "Topspeler, maar het is nu aan hem" Reactie

Besnik Hasi benadrukt belang van speler die niet vertrok: "Topspeler, maar het is nu aan hem"

10:15
1
Speler die KAA Gent nog acht miljoen euro opleverde kiest nu voor wel heel opmerkelijk avontuur

Speler die KAA Gent nog acht miljoen euro opleverde kiest nu voor wel heel opmerkelijk avontuur

10:31
1
LIVE Club Brugge-Westerlo: Verkleint blauw-zwart de kloof met Union tot vier punten?

LIVE Club Brugge-Westerlo: Verkleint blauw-zwart de kloof met Union tot vier punten?

09:45
Alexis Saelemaekers beslissend bij AC Milan, Christian Kabasele maakt opvallende rentree

Alexis Saelemaekers beslissend bij AC Milan, Christian Kabasele maakt opvallende rentree

09:30
Nieuw avontuur voor Mark van Bommel? Voormalige Antwerp-coach in beeld bij opvallende club

Nieuw avontuur voor Mark van Bommel? Voormalige Antwerp-coach in beeld bij opvallende club

09:01
3
Aanduidingen speeldag 9: ontdek hier welke scheidsrechter de wedstrijd van uw favoriete ploeg fluit

Aanduidingen speeldag 9: ontdek hier welke scheidsrechter de wedstrijd van uw favoriete ploeg fluit

08:41
Er stak er eentje met kop en schouders bovenuit bij Anderlecht: "Hij kan alles!" Reactie

Er stak er eentje met kop en schouders bovenuit bij Anderlecht: "Hij kan alles!"

08:10
19
Naar Glasgow en... naar Stayen! Waarom Fink voor een cruciale week staat met KRC Genk Analyse

Naar Glasgow en... naar Stayen! Waarom Fink voor een cruciale week staat met KRC Genk

22:30
2
Inbraak bij Roberto Martinez (ex-bondscoach Rode Duivels): dit is er gebeurd

Inbraak bij Roberto Martinez (ex-bondscoach Rode Duivels): dit is er gebeurd

08:22
3
Ivan Leko opvallend positief na nederlaag tegen Anderlecht: "Het was slechts 1-0"

Ivan Leko opvallend positief na nederlaag tegen Anderlecht: "Het was slechts 1-0"

08:00
4
Jan Ceulemans is duidelijk over Belgische topclub: "De titel is een must"

Jan Ceulemans is duidelijk over Belgische topclub: "De titel is een must"

07:40
1
Gevoelige transfer in de maak: voormalige Standard-speler staat dicht bij move naar Anderlecht

Gevoelige transfer in de maak: voormalige Standard-speler staat dicht bij move naar Anderlecht

07:20
3
Waarom Olivier Renard ook bij een verlies van Anderlecht niet aan Hasi zou hebben getwijfeld

Waarom Olivier Renard ook bij een verlies van Anderlecht niet aan Hasi zou hebben getwijfeld

07:00
1
Komt het er nu wél van? Sterke man van absolute Belgische topclub pleit voor BeNeLiga

Komt het er nu wél van? Sterke man van absolute Belgische topclub pleit voor BeNeLiga

06:30
1
Bij Anderlecht beginnen ze het toch 'ambetant' te vinden hoe tegenstanders spelen: "Ik ben er geen fan van" Reactie

Bij Anderlecht beginnen ze het toch 'ambetant' te vinden hoe tegenstanders spelen: "Ik ben er geen fan van"

06:00
1
Ivan Leko wijst naar 'toptactiek' Besnik Hasi voor winst Anderlecht: "Dat konden we niet voorzien" Reactie

Ivan Leko wijst naar 'toptactiek' Besnik Hasi voor winst Anderlecht: "Dat konden we niet voorzien"

23:15
6
KAA Gent héél zwak, reacties spreken boekdelen: "Verliezen kan gebeuren, maar dit..." Reactie

KAA Gent héél zwak, reacties spreken boekdelen: "Verliezen kan gebeuren, maar dit..."

05:30
1
Rondje in de Challenger Pro League: Beerschot springt naar tweede plaats, Anderlecht wint vanavond twee keer!

Rondje in de Challenger Pro League: Beerschot springt naar tweede plaats, Anderlecht wint vanavond twee keer!

23:00
Stroeykens bevrijdde Anderlecht tegen een Gent dat wel héél teleurstellend voor de dag kwam

Stroeykens bevrijdde Anderlecht tegen een Gent dat wel héél teleurstellend voor de dag kwam

22:23
Beerschot zet druk op de ketel van Beveren en Kortrijk, Anderlecht pakt belangrijke punten dankzij 16-jarige

Beerschot zet druk op de ketel van Beveren en Kortrijk, Anderlecht pakt belangrijke punten dankzij 16-jarige

22:45
"We hadden een deal..." met de verkeerde club! Sven Jaecques legt uit hoe transfer van Lammens héél lastig was

"We hadden een deal..." met de verkeerde club! Sven Jaecques legt uit hoe transfer van Lammens héél lastig was

21:40
4
Marc Netto! Overmars zegt wat hij zelf vindt van zijn ludieke bijnaam

Marc Netto! Overmars zegt wat hij zelf vindt van zijn ludieke bijnaam

22:00
5
Wist Kompany dit al? 'Bayern München moet vrezen voor bliksemvertrek van Harry Kane'

Wist Kompany dit al? 'Bayern München moet vrezen voor bliksemvertrek van Harry Kane'

21:20
Jacky Mathijssen waarschuwt Genk-trainer Thorsten Fink

Jacky Mathijssen waarschuwt Genk-trainer Thorsten Fink

17:01
5
Zo liggen de kaarten op tafel: Anderlecht én Stroeykens denken hetzelfde over contractverlenging

Zo liggen de kaarten op tafel: Anderlecht én Stroeykens denken hetzelfde over contractverlenging

21:00
Probleem opgelost bij Club Brugge: iedereen vond het niet genoeg, maar hij verbaast met snelle ontwikkeling

Probleem opgelost bij Club Brugge: iedereen vond het niet genoeg, maar hij verbaast met snelle ontwikkeling

20:40
4

Meer nieuws

Populairste artikels

Europa League

 Speeldag 1
FC Midtjylland FC Midtjylland 18:45 Sturm Graz Sturm Graz
PAOK PAOK 18:45 Mac. Tel-Aviv Mac. Tel-Aviv
Braga Braga 21:00 Feyenoord Feyenoord
Freiburg Freiburg 21:00 FC Basel FC Basel
Nice Nice 21:00 AS Roma AS Roma
Rode Ster Belgrado Rode Ster Belgrado 21:00 Celtic Glasgow Celtic Glasgow
Malmö FF Malmö FF 21:00 Ludogorets Ludogorets
Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 21:00 Fenerbahçe Fenerbahçe
Real Betis Real Betis 21:00 Nottingham Forest Nottingham Forest
Lille OSC Lille OSC 25/09 Brann Brann
Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 25/09 FCSB FCSB
Rangers FC Rangers FC 25/09 KRC Genk KRC Genk
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 25/09 Celta De Vigo Celta De Vigo
Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg 25/09 FC Porto FC Porto
Aston Villa Aston Villa 25/09 Bologna Bologna
Ferencváros Ferencváros 25/09 Viktoria Plzen Viktoria Plzen
Young Boys Bern Young Boys Bern 25/09 Panathinaikos Panathinaikos
Utrecht Utrecht 25/09 Lyon Lyon

Nieuwste reacties

Rouche95 Rouche95 over Gevoelige transfer in de maak: voormalige Standard-speler staat dicht bij transfer naar Anderlecht De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Marc Netto! Overmars zegt wat hij zelf vindt van zijn ludieke bijnaam Alaphilippe Alaphilippe over Anderlecht - KAA Gent: 1-0 H.J. H.J. over Moet Thorsten Fink vrezen voor zijn job? "Er moet stilaan een kentering komen" Andreas2962 Andreas2962 over Komt het er nu wél van? Sterke man van absolute Belgische topclub pleit voor BeNeLiga Andreas2962 Andreas2962 over Opvallend avontuur voor Mark van Bommel? Voormalige Antwerp-coach in beeld bij bekende club Jasperd Jasperd over Ivan Leko opvallend positief na nederlaag tegen Anderlecht: "Het was slechts 1-0" Vital Verheyen Vital Verheyen over Antwerp heeft héél goed nieuws over de opening van Tribune Twee op Bosuil Walter Baseggio Walter Baseggio over Er stak er eentje met kop en schouders bovenuit bij Anderlecht: "Hij kan alles!" 1872 1872 over Anderlecht heeft grote beslissing genomen rond Ali Maamar Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved